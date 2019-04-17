"Програли б війну": відомий в Росії гуморист підтримав Сталіна

Російський актор і шоумен Сергій Свєтлаков виправдав тиранію і злочини радянського диктатора Йосипа Сталіна.

На його підтримку гуморист виступив в інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак в її шоу "Обережно, Собчак" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Журналістка зізналася, що стикається із хвилею несхвалення і ненависті під час власних виступів, коли починає говорити, що Сталін – злочинець і вбивця.

Сергій Свєтлаков скріншот

На це Свєтлаков відповів, що подібні події та речі просто так не йдуть з історії та життя народу. На його думку, зараз ще не прийшов час, щоб давати оцінку або засуджувати дії політичних діячів часів СРСР.

"Він злочинець і тиран. Але! Виходячи з того, яким чином він індустріально, морально і всяко згуртував країну, яка змогла виграти у війні... Якби не було при владі тирана, я так думаю, швидше за все ми б програли цю війну", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідницька організація "Левада-центр" провела опитування, згідно з яким 70% росіян позитивно оцінюють історичну роль Йосипа Сталіна,

Журналіст Саша Сотник пояснив незрозумілу любов громадян до диктатора розчаруванням в нинішньому президенті РФ Володимирі Путіні.

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