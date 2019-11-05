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5 листопада • оновлено в 16:08
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"Продовжуємо переможний шлях": Україна здобула нагороду на міжнародному кінофестивалі

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Стрічка українського режисера Валентина Васяновича "Атлантида", яка перемогла на Венеціанському кінофестивалі, посіла друге місце на Токійському кінофестивалі.

Фільм був відзначений спеціальним призом журі та поступився першістю лише данському "Дядя" режисера Фрелле Петерсена, яка забрала цьоріч Гран-прі.

Одну з головних ролей в "Атлантиді" зіграв Андрій Римарук – колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі й зараз працює у фонді "Повернись живим". У своєму Facebook Римарук поділився фото з нагородою.

Андрій Римарук

Андрій Римарук

Facebook

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"Атлантида" продовжує переможний шлях. Цього разу Special Jury Prize на Tokyo International Film Festival. Далі буде ..." – написав він.

Дія "Атлантиди" відбувається в 2025 році на Донбасі, "через рік після закінчення війни". Територія після воєнних дій більш непридатна для життя. В основі сюжету – історії військових і мирного населення, що мешкають тут після завершення конфлікту.

Прем'єрний показ "Атлантида" в Токіо

Прем'єрний показ "Атлантида" в Токіо

Facebook

Андрій Римарук

Андрій Римарук

Facebook

Прем'єрний показ "Атлантида" в Токіо

Прем'єрний показ "Атлантида" в Токіо

Facebook

У вересні повнометражний художній фільм "Атлантида" був визнаний кращим у програмі "Orizzonti" ( "Горизонти") Венеційського кінофестивалю.

"Продовжуємо переможний шлях": Україна здобула нагороду на міжнародному кінофестивалі

Facebook

"Продовжуємо переможний шлях": Україна здобула нагороду на міжнародному кінофестивалі

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні відбулася прем'єра фільму "Іловайськ", заснованого на реальних подіях, що відбулися в серпні 2014 року, коли російські війська підло атакували бійців АТО на Донбасі, що виходили з оточення.

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Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему только Донбасса? К 2025 вся территория Украины будет непригодна для проживания.
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