"Пробував усе": MELOVIN зізнався у серйозній залежності

Популярний український співак та учасник пісенного конкурсу Євробачення-2018 MELOVIN (Костянтин Бочаров) зізнався у залежності від паління.

Щодо шкідливої звички він розповів в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна", пояснивши, що пробував багато способів, щоб зав'язати, передає "Сегодня".

MELOVIN instagram/melovin_official

"Вона у мене є. Для мене це ганебна звичка, тому що, коли люди палять, не дуже люблю поруч стояти. Зараз я перейшов на нові технології, розумію, що став менше кашляти", – розповів артист.

MELOVIN зізнався в залежності від паління instagram / melovin_official

За його словами, довелося перепробувати багато засобів, щоб кинути палити, проте вони так і не допомогли.

"Що я тільки не пробував: і таблетки, і пластирі. Радили випити кефіру або молока і після цього палити. Нормально пішло, на мені це якось не спрацювало. Все це фігня, насправді. Все у тебе в голові. Якщо ти хочеш це робити – роби. Мені здається, колись я не робитиму цього", – додав MELOVIN.

MELOVIN instagram / melovin_official

Відео за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", де артист зізнався про звичку, телеканал "Україна" покаже ввечері, 31 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак MELOVIN розповів про сумний досвід у любовних стосунках, через що він тепер не поспішає заводити романи.

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