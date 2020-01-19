"Пробачте нас, Українці!" Панін звернувся до Зеленського

Актор Олексій Панін скучив за Києвом, за співачкою Іриною Білик і попросив вибачення перед українцями за розв'язану Росією війну, зазначивши президента України Володимира Зеленського.

Відповідний пост 19 січня артист зробив в Інстаграм.

"Я дуже скучив за моєю улюбленою Іринкою Білик і по Києву. Це був прекрасний час. Ми співали, пили, знімали кіно і раділи життю. Як же шкода, що Росія розв'язала цю нікому не потрібну" війну "з Україною. Пробачте нас, Українці! " - написав актор.

Йдеться про кліпі Білик на пісню "Ми будемо разом", який знімався за участю Паніна в 2012 році в Києві.

У мережі є також закадрове відео зйомок цього кліпу.

У 2011 році Білик і Панін брали участь в проекті Зірка + Зірка на каналі 1 + 1.

Білик тоді говорила, що у них споріднені душі. "Коли ми зустрічаємося, то чи не стримуємо емоцій", – розповідала вона в одному з інтерв'ю.

Панін, зробивши вказаний вище пост, зазначив президента України Володимира Зеленського.

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