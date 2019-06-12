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"Пробач нам, Льошо": Пелагея прокоментувала смерть зірки "Голосу"

10.7тЧитати матеріал російською

Відома російська фолк-співачка Пелагея прокоментувала смерть учасника популярного вокального шоу "Голос" Олексія Сафіуліна.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася зворушливою публікацією, в якій попрощалася з артистом (дивіться відео з Олексієм на "Голосі" у кінці новини).

Пелагея і Олексій Сафіулін

Пелагея і Олексій Сафіулін

Фото: vokrug.tv

"Сафіулін Льоша. Лесик... Полі було 9 років, Паші 10, Антону 11, коли майбутня група "ПЕЛАГЕЯ" познайомилася з ним. Велике добре серце нашого дорогого друга перестало битися 8 червня. Прилетів із гастролей, був веселий і здоровий, нічого не віщувало біди. Раптовий серцевий напад, миттєва смерть. Пробач нам, Льошо. І прощай", — написала Пелагея.

Пелагея вшанувала пам'ять друга дитинства Олексія Сафіуліна

Пелагея вшанувала пам'ять друга дитинства Олексія Сафіуліна

Фото: instagram/pelageya_insta

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною смерті Олексія Сафіуліна став серцевий напад, спровокувати який могла аномальна спека, перевтома і хронічне недосипання. На момент смерті артисту було 44 роки, у нього залишилися дружина, з якою він прожив 19 років, і двоє дітей.

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