"Про операцію не йдеться": стали відомі подробиці хвороби Заворотнюк

Російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк кілька днів тому потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели у медикаментозну кому, а її гліома головного мозку є неоперабельною.

Як повідомляє "Комсомольская правда", зараз лікарі надають актрисі паліативну допомогу.

"Гліома головного мозку у актриси була діагностована ще взимку. Актриса консультувалася із найкращими у Москві фахівцями. Скрізь їй казали: про операцію не йдеться. Річ у тім, що повне видалення гліоми практично неможливе. Або можливе лише у разі її доброякісності I ступеня. У Заворотнюк до моменту звернення в лікарню була серйозніша стадія. Проте її почали рятувати – провели курс хіміотерапії, який не дав результатів", – пишуть у мережі.

Зараз онкологи надають Заворотнюк тільки паліативну допомогу. Анастасія все ще перебуває у комі, на апараті штучної вентиляції легенів.

Як писав OBOZREVATEL, у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі у театрі й перестала з'являтися на світських заходах.

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