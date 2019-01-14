"Привіт з 90-х": в мережі показали дитяче фото Корольової і Собчак

У мережі опублікували спільний дитячий знімок російської співачки з українським корінням Наташі Корольової і відомої журналістки і телеведучої Ксенії Собчак.

Знімок з'явився в російському телеграм-каналі Peopletalk. "Привіт з 90-х (або 80-х?). Наташа ще не одружена з єдиним відомим стриптизером країни, а Ксенія ще не намагається стати президентом цієї країни", - підписали вони фотографію.

Корольова і Собчак

Варто відзначити, що за ці роки обидві зірки сильно змінилися і покращали. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як дівчата виглядають зараз.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Наташа Корольова

Наташа Корольова

Наташа Корольова

Наташа Корольова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Королева, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, несподівано для багатьох підтримала гучний флешмоб з промовистою назвою "Ідіть у ср*ку", запущений шоуменом Володимиром Зеленським.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!