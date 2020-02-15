Притула звинуватив Кароль в підсуджуванні на Нацвідборі: українці казяться

Телеведучий півфіналу Нацвідбору на Євробачення Сергій Притула розніс одну із суддів, співачку Тіну Кароль, звинувативши ту в упередженості до деяких учасників і симпатіях до інших.

Про це стало відомо з прямої трансляції телеканалу СТБ на YouTube. "Тут є відразу три учасники, які були в твоїх руках на шоу "Голос". Ми говорили, що Тіна Кароль буде судити чесно і об'єктивно", - звернувся до співачки Притула.

Після цього він розповів, як Кароль ставила бали і порівняв з оцінками інших суддів. За його словами, Іващенко отримала від Данилко і Дроздова по 3 і 4 бали, а Кароль дала їй 7.

"Група MOONZOO не була в команді Кароль. Дроздов і Данилко по 7 балів, Кароль - 2. Що це якщо не підсуджуванні своїм?", - запитав телеведучий.

"Ні, це не підсуджуванні. Що робити, якщо люди, які були колись у мене в руках, сьогодні виступили краще за всіх? Я не кажу що у них найкраща пісня, я говорю як вони виступили", - відповіла Кароль.

Зазначимо, що Кароль була тренером одразу у трьох учасників півфіналу: Еліни Іващенко, Девіда Аксельрода і Khayat.

У коментарях також рознесли суддів, звинувативши їх в продажності і фальші.

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