Притула звернувся до українців через протести в Білорусі: на що звернув увагу

Український шоумен, кандидат в мери Києва Сергій Притула вперше висловився про протести, які шосту добу розгортаються по всій території Білорусі.

За його словами, завдяки старанням громадян країни, президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен стати останнім диктатором у Європі. Притула також висловився про те, як протести в білоруських містах можуть вплинути на Україну і що повинні зробити президент і державні органи. Відповідне відео він розмістив на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новина до кінця).

Притула звернувся до українців Скріншот відео (YouTube-канал Притули)

"Уже кілька днів стежу за подіями в Республіці Білорусь, і кожен день хочу написати пост або зробити відео на підтримку наших сусідів, але ось кожен раз мені щось не давало спокою і я не розумів, що саме. І нарешті я зрозумів, що висловлюючи слова підтримки нашим білоруським братам і сестрам, мені також необхідно звернутися і до українців", – висловився Притула і додав:

"Серед українців є дві думки, які суперечать одина одній. З одного боку більшість хоче розвиватися і рухатися в бік Європи, з іншого ж, коли запитують, який світовий лідер вам подобається, 66% українців в 2019 році вперто назвали Лукашенка, і тільки 15 % засуджували методи його правління. Я розумію, людям хочеться міцної руки. Однак виходить, що ми хочемо в Європу, але щоб президентом був диктатор? Такий "шпагат" в принципі неможливий... Всім подобаються рівні дороги і чисті вулиці, але коли по ним тече кров... Яка різниця, наскільки вони рівні й чисті? "

Він додав, що якщо події в Білорусі будуть розгортатися з іще більшою силою і агресією з боку місцевої влади, то вони неодмінно вплинуть на Україну. Тому Притула також додав, що президент і відповідні служби зобов'язані обговорити і озвучити план дій на випадок загострення конфлікту.

"Без болю і гніву неможливо дивитися на те, що відбувається в Бресті або Мінську. І в той же час я сподіваюся і чекаю, коли наші парламент, МЗС, президент в кінці кінців виступлять із заявами, що засуджують дії Лукашенко. Давайте хоча б тут не будемо страусами, а будемо Європою. Мені дуже цікаво, чи збирається президент скликати позачергове засідання РНБО. Адже ми не знаємо, чим закінчаться події в Білорусі і чи переможе громадянське суспільство і Лукашенко полетить в Ростов, або ж він включить репресивну машину на повну..." – звернувся до суспільства і уряду України шоумен.

Сергій Притула висловився про протести в Білорусі Скріншот відео (YouTube-канал Притули)

Також, за його словами, влада повинна розглянути можливий план дій на випадок, якщо, наприклад, з Білорусь в Україні побіжать біженці.

"Ми не знаємо, чи можуть росіяни під шумок ввести свої війська в Білорусь. Ми не знаємо, що у нас відбувається на північному кордоні. Чи готові ми приймати біженців з Білорусі, якщо там почнеться щось необоротне? А сябрам я б хотів побажати терпіння, мужності і сил в боротьбі з останнім диктатором Європи. Живе Білорусь!" – підсумував Сергій Притула.

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