Притула розкритикував Росію за ажіотаж навколо війни: перетворили в цирк і лицемірство

Український шоумен і волонтер Сергій Притула висловився про ажіотаж в Росії навколо дати 22 червня – дня, коли почалася німецько-радянська війна (в Україні ця дата є Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни – Ред).

Так, військові паради, які в цей день відбулися в РФ, Притула назвав "побєдобєсієм, лицемірством і пафосом". Про це він висловився на своєму YouTube-каналі (відео дивіться в кінці новини).

"Сьогодні 22 червня... Для когось ця дата є сумною і трагічною, хтось мало що про неї знає, а хтось використовує її для того, щоб вкотре пограти м'язами і зміцнити "скрієпи". Якщо ви уважно прислухаєтеся, то почуєте, як десь з північного сходу до нас доноситься гуркіт чобіт і уривки пафосних промов. Це "за порєбріком" знову святкують", – з іронією зазначив Притула.

Сергій Притула розкритикував Росію за ажіотаж навколо війни YouTube-канал Притули

Телеведучий також обурився тим, наскільки в Росії люблять з розмахом відзначати історичні дати, коли це не є доречним. Особливо, якщо мова йде про масштабні військові паради.

"Скільки може прожити без параду середньостатистичний в**ник? Та ніскільки. Тому той парад, який скасували 9 травня, проводять 22 червня. Знову лицемірство, знову пафос, і знову ідіотські слогани "Можемо повторити" і "На Берлін". Ми з вами не такі, тому можемо проаналізувати, що означає ця дата для України і Європи", – підкреслив шоумен.

Сергій Притула розкритикував Росію за ажіотаж навколо війни YouTube-канал Притули

Також Сергій Притула розповів, яким випробуванням для України обернулася Друга світова війна, вказавши, що на території західних регіонів військові дії почалися набагато раніше, ніж 22 червня 1941 року.

"Війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Пізніше Німеччина і СРСР фактично поділили суверенні європейські держави між собою. 17 вересня радянські війська вторглися на територію Польщі, для мільйонів жителів Західної України це стало трагедією – разом з військами прийшли колгоспи і сибірські табори", – нагадав історичні факти Сергій і продовжив:

"22 червня 1941 року німецькі війська почали атакувати радянську армію. Гітлер і Сталін вели себе, як два "гопника", які не можуть поділити те, що накрали. Результат нам усім відомий – війна двічі прокотилася по Україні: спочатку із заходу на схід, потім зі сходу на захід. Мільйони українців втратили життя, мільйони дітей стали сиротами...".

Сергій Притула розкритикував Росію за ажіотаж навколо війни YouTube-канал Притули

В кінці свого відеозвернення шоумен зазначив, що 22 червня – трагічна дата, відзначати яку масштабними парадами – "цирк і лицемірство".

"Це була страшна, жахлива, жорстока війна, яка навчила нас багато чому. Україна заплатила високу ціну, але вистояла. Ми повинні пам'ятати цю історію, але не перетворювати її в цирк, як це роблять в РФ. Тому я не бачу підстав святкувати, я бачу причину згадати ці жахливі події, зробити роботу над помилками і ніколи їх не повторювати", – підсумував Притула

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять українців, полеглих у Другій світовій війні. Він також уточнив, що війна в Україну прийшла ще у вересні 1939 року, коли Львів, Самбір і Дрогобич піддалися бомбардуванням німецькою авіацією. А 22 червня 1941 року, 79 років тому, о четвертій ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ.