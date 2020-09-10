Притула про зірок в політиці: не називайте їх клоунами, для них це комплімент

Український шоумен Сергій Притула, який балотується в мери Києва, розповів, що думає про те, коли зірок в політиці називають "клоунами".

Про це йшла мова в інтерв'ю для проєкту "Ходят слухи" на YouTube. За словами шоумена, якщо люди хочуть образити представників шоубізу – не варто називати їх таким чином. Адже, на його думку, клоун – це дуже важка робота. Тому для зірок це "великий комплімент" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Люди, коли це пишуть, не здогадуються – таким чином вони роблять їм великий комплімент. Якщо ви хочете образити людину з шоу-бізнесу, яка йде в політику – не називайте її клоуном. Адже клоун – це дуже важка робота. Це велике мистецтво розсмішити людей. Майстри циркового мистецтва працюють без слів, роблять титанічну справу – смішать найменших. А коли смішно меншим, то вже смішно й старшим. Тому клоун – це комплімент", – заявив Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула пояснив, чому прийняв рішення балотуватися на вибори мера Києва. Заяву про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!