Притула грубо помилився в прямому ефірі Нацвідбору на Євробачення: відео моменту

Ведучий прямого ефіру півфіналу Нацвідбору Сергій Притула грубо помилився під час оголошення оцінок глядачів (щоб подивитися відео, прокрутіть новину до самого низу).

Так, під час прямої трансляції на телеканалі СТБ, Притула сказав, що співак Gio отримує три бали від глядачів. Після цього ведучий запнувся, схопився за вухо з мікрофоном і сказав: "Я страшенно вибачаюсь. Боже, я тільки що повторив подвиг того чувака з "Оскара". Три бали — Катя Чілі. Страшно перепрошую, сорри. А Gio — 4".

Сергій Притула Скрін з відео

Катя Чілі Скрін з відео

Співак GIO Скрін з відео

Нагадаємо, що в лютому 2017 року на премії "Оскар" помилково вручили нагороду в категорії найкращий фільм картині "Ла-Ла Ленд". Тоді ведучий вечора отримав не ту картку з назвою фільму. Саме про цей випадок згадав Сергій Притула.

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