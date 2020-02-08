Головна Новини
9 лютого • оновлено в 03:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Притула грубо помилився в прямому ефірі Нацвідбору на Євробачення: відео моменту

3.5т
Читати матеріал російською

Ведучий прямого ефіру півфіналу Нацвідбору Сергій Притула грубо помилився під час оголошення оцінок глядачів (щоб подивитися відео, прокрутіть новину до самого низу).

Так, під час прямої трансляції на телеканалі СТБ, Притула сказав, що співак Gio отримує три бали від глядачів. Після цього ведучий запнувся, схопився за вухо з мікрофоном і сказав: "Я страшенно вибачаюсь. Боже, я тільки що повторив подвиг того чувака з "Оскара". Три бали — Катя Чілі. Страшно перепрошую, сорри. А Gio — 4".

Сергій Притула

Сергій Притула

Скрін з відео

Новини
"Це світовий рівень!" У мережі ажіотаж навколо пісні Jerry Heil для Євробачення-2020. Відео
Катя Чілі

Катя Чілі

Скрін з відео

Співак GIO

Співак GIO

Скрін з відео

Нагадаємо, що в лютому 2017 року на премії "Оскар" помилково вручили нагороду в категорії найкращий фільм картині "Ла-Ла Ленд". Тоді ведучий вечора отримав не ту картку з назвою фільму. Саме про цей випадок згадав Сергій Притула.

Читайте на OBOZREVATEL, хто пройшов до фіналу Нацвідбору Євробачення-2020.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрко Медяник
Тема
Євробачення-2020
Особа
Сергій Притула
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги