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"Пристрасті були недовгими": російський музикант розповів про роман з Пугачовою

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64-річний російський музикант Володимир Кузьмін розповів про свій короткий роман зі співачкою Аллою Пугачовою. За його словами їхні стосунки виявилися недовгими.

Перша дружина Кузьміна Тетяна, яка прожила з артистом 13 років, стверджує, що їхній шлюб розпався саме через Пугачову, пише "СтарХит".

Алла Пугачова і Володимир Кузьмін

Алла Пугачова і Володимир Кузьмін

СтарХит

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"У нас був творчий союз, невеликий роман, не більше. Коли ми були разом, я писав їй пісні, вона їх з вдячністю виконувала, говорила, що це хороші і талановиті роботи. Але... Мені не хотілося бути в тіні Пугачової. Тим більше я - рокер, а з нею мені доводилося перетворюватися в попсовика. Я зрозумів, що як музикант деградую. я - птах вільний. А з Аллою були правила. Але які для рокера можуть бути правила?" - говорить Кузьмін.

Алла Пугачова і Володимир Кузьмін

Алла Пугачова і Володимир Кузьмін

Вокруг ТВ

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський композитор і співак Ігор Ніколаєв показав архівне приватне відео з примадонною Аллою Пугачовою, на якому вони в молодості відривалися в компанії відомих радянських зірок. На ролику, крім знаменитої співачки і Миколаєва, зображений співак і екс-коханий Пугачової Володимир Кузьмін, музиканти ансамблю примадонни, а також жінка, зовні дуже схожа на Софію Ротару.

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Особи
Алла ПугачоваВолодимир Кузьмін
Місце
Росія
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