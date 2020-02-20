Російська співачка Алла Пугачова, яка недавно розбурхала мережу зовнішністю після пластики, розповіла про те, як в 1986 році не змогла взяти участь в лондонській постановці мюзиклу "Шахи".

Вона заявила, що якби поїхала з СРСР на довгий термін - це прирівняли б до "втечі з країни", пише ТАСС.

Тім Райс, Алла Пугачова і Анатолій Карпов

У 1986 році творці мюзиклу хотіли, щоб роль Світлани Сергіївської зіграла Алла Пугачова.

"Ми стояли всі - Тім, Бьорн і Бенні - і ридали, бо я хотіла співати, але знала, що мене не відпустять. Невже незрозуміло, які це були роки? Якби я залишилася навіть ненадовго. 11 місяців мені потрібно було на репетиції цього мюзиклу, а це вже прирівнювалося до втечі з країни. Коротше, я подумала: краще я свою долю круто порушу, але не порушу їх", - розповіла співачка.

Тім Райс, Алла Пугачова і Анатолій Карпов

Як раніше писав OBOZREVATEL, блогер Олена Міро заявила, що через провал в прокаті кіноверсії свого ювілейного концерту Пугачова більше виграла, ніж програла.

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