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20 лютого • оновлено в 17:30
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"Прирівнюється до втечі з країни": Пугачова розповіла, як постраждала її кар'єра в СРСР

1.2т
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Російська співачка Алла Пугачова, яка недавно розбурхала мережу зовнішністю після пластики, розповіла про те, як в 1986 році не змогла взяти участь в лондонській постановці мюзиклу "Шахи".

Вона заявила, що якби поїхала з СРСР на довгий термін - це прирівняли б до "втечі з країни", пише ТАСС.

Тім Райс, Алла Пугачова і Анатолій Карпов

Тім Райс, Алла Пугачова і Анатолій Карпов

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У 1986 році творці мюзиклу хотіли, щоб роль Світлани Сергіївської зіграла Алла Пугачова.

"Ми стояли всі - Тім, Бьорн і Бенні - і ридали, бо я хотіла співати, але знала, що мене не відпустять. Невже незрозуміло, які це були роки? Якби я залишилася навіть ненадовго. 11 місяців мені потрібно було на репетиції цього мюзиклу, а це вже прирівнювалося до втечі з країни. Коротше, я подумала: краще я свою долю круто порушу, але не порушу їх", - розповіла співачка.

Тім Райс, Алла Пугачова і Анатолій Карпов

Тім Райс, Алла Пугачова і Анатолій Карпов

Як раніше писав OBOZREVATEL, блогер Олена Міро заявила, що через провал в прокаті кіноверсії свого ювілейного концерту Пугачова більше виграла, ніж програла.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Алла Пугачова
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да уж, страдалица!
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