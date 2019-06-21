Принцу Вільяму - 37: найгучніші скандали з онуком Єлизавети II

21 червня виповнюється 37 років спадкоємцю британського престолу - принцу Вільяму. Він є старшим сином принца Уельського Чарльза і його першої дружини, принцеси Діани.

Онук королеви Великобританії Єлизавети II народився в 1982 році. Він носить герцог Кембриджський, граф Стратхернскій і барон Каррікфергюс і займає друге місце в порядку спадкування британського престолу. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися найгучніші скандали, в яких був замішаний представник монаршої родини.

Принц Вільям

Принц Вільям

Зради

У 2017 році західні ЗМІ шокували новинами про те, що принц Уільямп проводить канікули в Альпах в компанії 24-річної австралійської моделі Софі Тейлор. Замість участі в церемонії Ігор Співдружності, яка щорічно проводиться під егідою королівської сім'ї, чоловік Кейт Міддлтон полетів на гірськолижний курорт в компанії друзів.

Після цього, незважаючи на всю видиму гармонію у відносинах між принцом Вільямом і його дружиною, інсайдери заявляли, що в родині стався розлад. Зоряна пара навіть почала відвідувати сімейного психолога.

Принц Вільям і Кейт Мідлтон

У 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вільям знову зрадив Кейт Міддлтон. Нібито, коли Кейт була вагітна третьою дитиною, британський принц близько здружився з Роуз Ханбері - колишньою моделлю аристократичного походження, а нині дружиною 58-річного Девіда Роксеведжа, маркіза Чамлі. Представники принца все заперечували.

Принц Вільям і його сім'я

Меган Маркл

Після того, як молодший брат принца Вільяма принц Гаррі одружився на американській актрисі Меган Маркл в королівській родині все частіше стали відбуватися скандали.

Так, в 2019 році Гаррі звинуватив свого брата в тому, що той руйнує його стосунки з дружиною. Сварка сталася після того, як Вільям заявив молодшому братові, що його роман з Маркл розвивається надто стрімко.

Принц Вільям і принц Гаррі

Принц Гаррі і Меган Маркл

Зазначимо, що раніше в ЗМІ з'явилися чутки про те, що Кейт Міддлтон дала Меган Маркл ляпас за те, що та грубо розмовляла зі співробітниками, які працюють на герцогиню Кембріджську.

Принц Вільям, Кейт Мідлтон і Меган Маркл

ДТП

Кортеж, який супроводжував герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон і принца Вільяма збив літню жінку. Винуватцем НП став поліцейський, який знаходився за кермом службового мотоцикла і не зміг впоратися з керуванням. Так, він збив 83-річну Ірен Мейор, котра переходила дорогу в цей час.

В результаті ДТП у постраждалої жінки діагностували перелом тазових кісток і численні травми. Мейор госпіталізували, її стан оцінюється як важкий. Чим закінчиться ця історія - поки невідомо.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate's motorcade. # 9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S - Nine News Australia (@ 9NewsAUS) June 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета II тонко пожартувала над принцом Вільямом під час прогулянки на квітковій виставці, над якою працювала герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

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