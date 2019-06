Принцу Вільяму - 37: найгучніші скандали з онуком Єлизавети II

21 червня виповнюється 37 років спадкоємцю британського престолу - принцу Вільяму. Він є старшим сином принца Уельського Чарльза і його першої дружини, принцеси Діани.

Онук королеви Великобританії Єлизавети II народився в 1982 році. Він носить герцог Кембриджський, граф Стратхернскій і барон Каррікфергюс і займає друге місце в порядку спадкування британського престолу. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися найгучніші скандали, в яких був замішаний представник монаршої родини.

У 2017 році західні ЗМІ шокували новинами про те, що принц Уільямп проводить канікули в Альпах в компанії 24-річної австралійської моделі Софі Тейлор. Замість участі в церемонії Ігор Співдружності, яка щорічно проводиться під егідою королівської сім'ї, чоловік Кейт Міддлтон полетів на гірськолижний курорт в компанії друзів.

Після цього, незважаючи на всю видиму гармонію у відносинах між принцом Вільямом і його дружиною, інсайдери заявляли, що в родині стався розлад. Зоряна пара навіть почала відвідувати сімейного психолога.

У 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вільям знову зрадив Кейт Міддлтон. Нібито, коли Кейт була вагітна третьою дитиною, британський принц близько здружився з Роуз Ханбері - колишньою моделлю аристократичного походження, а нині дружиною 58-річного Девіда Роксеведжа, маркіза Чамлі. Представники принца все заперечували.

Після того, як молодший брат принца Вільяма принц Гаррі одружився на американській актрисі Меган Маркл в королівській родині все частіше стали відбуватися скандали.

Так, в 2019 році Гаррі звинуватив свого брата в тому, що той руйнує його стосунки з дружиною. Сварка сталася після того, як Вільям заявив молодшому братові, що його роман з Маркл розвивається надто стрімко.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ з'явилися чутки про те, що Кейт Міддлтон дала Меган Маркл ляпас за те, що та грубо розмовляла зі співробітниками, які працюють на герцогиню Кембріджську.

Кортеж, який супроводжував герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон і принца Вільяма збив літню жінку. Винуватцем НП став поліцейський, який знаходився за кермом службового мотоцикла і не зміг впоратися з керуванням. Так, він збив 83-річну Ірен Мейор, котра переходила дорогу в цей час.

В результаті ДТП у постраждалої жінки діагностували перелом тазових кісток і численні травми. Мейор госпіталізували, її стан оцінюється як важкий. Чим закінчиться ця історія - поки невідомо.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate's motorcade. # 9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S