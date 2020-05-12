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12 травня • оновлено в 21:42
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Принц Гаррі потрапив у незручну ситуацію через Маркл

4.2т
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Принц Гаррі звернувся до молоді, зокрема, до волонтерів фонду Onside Youth Zones, який перебуває під його патронажем і потрапив у незручну ситуацію.

Так, у зверненні він процитував свою дружину Меган Маркл. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Принц Гаррі потрапив у незручну ситуацію через Маркл

insider.com

"Проблеми, з якими ви, стикаєтеся щодня, неймовірні. Але багато хто цього ніколи не зрозуміє. У вас є сили, щоб впоратися. І у вас є підтримка спільноти OnSide, сімейства OnSide. Знімаю капелюха перед кожним із вас за виживання, але водночас і процвітання", – сказав Гаррі.

Остання фраза його шанувальникам здалася до болю знайомою. Справа в тому, що її в своїй промові використовувала Меган Маркл – у документальному фільмі "Гаррі і Меган: африканська подорож".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експертка моди побачила прихований сенс у вбранні Меган Маркл під час її першого інтерв'ю для програми Good Morning America після відмови від королівських привілеїв.

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Автор
Марія Дідик
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
США
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