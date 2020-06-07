У неділю, 7 червня, легендарному американському музиканту Прінсу могло б виповнитися 62 роки. Він помер 21 квітня 2016 від передозування наркотиками.

Ім'я цього видатного артиста у 2005 році було занесено в Зал слави рок-н-ролу. Заслуги Прінса в музиці просто неймовірні – в його арсеналі сім статуеток "Греммі", які він отримував в період з 1985 по 2008 роки, чотири статуетки MTV Video Music Awards, в тому числі й за найкращу хореографію в кліпі. У 1985 році артист отримав "Оскар" за найкращий запис пісні до фільму "Пурпуровий дощ", а у 2007 році – "Золотий глобус" за пісню до мультфільму "Роби ноги".

Прінс Фото: vokrug.tv

У день народження Прінса OBOZREVATEL вирішив пригадати його найяскравіші фрази про життя і музику.

Музика – благословення Господнє. Я займаюся музикою все життя, і у мене язик не повертається назвати це роботою.

Чим говорити – краще написати книгу.

Треба пам'ятати, що великим ти можеш стати й після смерті.

Прінс Фото: vokrug.tv

Найщасливіші люди – ті, кому немає потреби бути знаменитими.

Проблема сучасного світу полягає в тому, що люди, особливо молоді, не готові пустити Господа у свої серця.

Прінс Фото: news.online.ua

Час – це породження розуму. Не думаю, що він існує для когось, крім людини.

Я не тільки музикант, я – сама музика.

Я не люблю тих, хто говорить, що світ змінився 11 вересня. Світ змінився у 1914 році, і відтоді знаходиться в стані хаосу, війни та ненависті.

Важко не вірити в існуванняБога, тому що у світі точно має бути щось величніше за людину.

Прінс Фото: vokrug.tv

Більшість людей в глибині душі хочуть жити так, щоб життя якомога рідше давало їм можливість вибору.

Дорога – ось що потрібно двом закоханим людям.

У всього є темна сторона.

Раніше OBOZREVATEL згадав найяскравіші цитати українського письменника і художника Тараса Шевченка.

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