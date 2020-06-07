У неділю, 7 червня, легендарному американському музиканту Прінсу могло б виповнитися 62 роки. Він помер 21 квітня 2016 від передозування наркотиками.
Ім'я цього видатного артиста у 2005 році було занесено в Зал слави рок-н-ролу. Заслуги Прінса в музиці просто неймовірні – в його арсеналі сім статуеток "Греммі", які він отримував в період з 1985 по 2008 роки, чотири статуетки MTV Video Music Awards, в тому числі й за найкращу хореографію в кліпі. У 1985 році артист отримав "Оскар" за найкращий запис пісні до фільму "Пурпуровий дощ", а у 2007 році – "Золотий глобус" за пісню до мультфільму "Роби ноги".
Прінс
Фото: vokrug.tv
У день народження Прінса OBOZREVATEL вирішив пригадати його найяскравіші фрази про життя і музику.
Музика – благословення Господнє. Я займаюся музикою все життя, і у мене язик не повертається назвати це роботою.
Чим говорити – краще написати книгу.
Треба пам'ятати, що великим ти можеш стати й після смерті.
Прінс
Фото: vokrug.tv
Найщасливіші люди – ті, кому немає потреби бути знаменитими.
Проблема сучасного світу полягає в тому, що люди, особливо молоді, не готові пустити Господа у свої серця.
Прінс
Фото: news.online.ua
Час – це породження розуму. Не думаю, що він існує для когось, крім людини.
Я не тільки музикант, я – сама музика.
Я не люблю тих, хто говорить, що світ змінився 11 вересня. Світ змінився у 1914 році, і відтоді знаходиться в стані хаосу, війни та ненависті.
Важко не вірити в існуванняБога, тому що у світі точно має бути щось величніше за людину.
Прінс
Фото: vokrug.tv
Більшість людей в глибині душі хочуть жити так, щоб життя якомога рідше давало їм можливість вибору.
Дорога – ось що потрібно двом закоханим людям.
У всього є темна сторона.
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