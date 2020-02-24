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24 лютого • оновлено в 13:02
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Прилучний з серіалу "Мажор" розлучається з дружиною: що відомо

2.4т
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Російський актор, зірка серіалу "Мажор" Павло Прилучний та його дружина Агата Муценіеце вирішили розлучитися.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він написав, що вони з Агатою "назавжди залишаться один для одного рідними людьми, проте їхні стосунки тепер можна назвати дружніми". До слова, Прилучний також попросив ЗМІ та шанувальників проявити солідарність і підтримати їх в непростий період.

Павло Прилучний і Агата Муценіеце розлучаються

Павло Прилучний і Агата Муценіеце розлучаються

Фото: instagram/agataagata

"Наша красива історія кохання повинна залишитися красивою! Для цього, потрібно її вчасно зупинити, що ми й вирішили зробити. Від вас і ЗМІ просимо проявити солідарність, бо це складний період в житті. Ми плануємо офіційно розірвати наші стосунки, але ми завжди будемо рідними один одному людьми, і будемо любити наших дітей так само сильно, а може ще й більше. Наші відносини залишаються дружніми, все відбувається обопільно, з повагою і по дорослому! Спасибі вам, що так любили нашу пару, ми вас всіх теж любимо", – написав Павло.

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Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Фото: instagram/agataagata

Незабаром висловилася про те, що трапилося і сама Агата. Вона підтвердила, що вони розлучаються з обопільної згоди.

Агата Муценіеце і Павло Прилучний

Агата Муценіеце і Павло Прилучний

Фото: instagram/bugevuge

"Я просто жінка, яка прийшла до того, що треба законно розірвати шлюб. Люблю його – так! Нехай радіють мільйони панянок – так! Провал – ні! Бо я вдячна за все! Ми навічно пов'язані. Ми написали красиву історію кохання ! Та й взагалі все обопільно, полюбовно... З повагою і розумінням віддаємо данину всьому, що було", – написала Муценіеце.

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Фото: instagram / agataagata

Нагадаємо, що раніше в ряді ЗМІ з'явилася чутки про те, що Павло Прилучний побив свою дружину Агату Муценіеце напередодні Нового року і не випускав її з дому. До речі, пара прожила в шлюбі 8 років і має двох дітей: 7-річного сина Тимофія і 3-х річну доньку Мію.

Агата Муценіеце з дітьми

Агата Муценіеце з дітьми

Фото: instagram/agataagata

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Павло Прилучний потрапив в скандал. П'яний артист серед ночі заліз в чужий автомобіль і заснув.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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