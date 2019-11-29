"Прийшла у косусі, всі оф*гіли!" Шевчук розповів про очманіле минуле Пугачової

Примадонна Алла Пугачова в молодості була не проти потусуватися з пітерськими рокерами і навіть ходила на їхні концерти.
Про це згадав лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук у програмі "Редакція", уточнивши, що одного разу поява артистки шокувала музикантів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Алла Пугачова в молодості проводила час з рокерами
instagram / alla_orfey
"Якось ми так все офігіли. Раз – Алла Борисівна у косусі. Пам'ятаю Майка, трошки напідпитку, намагався її поцілувати і обійняти. Вона якось в жаху від нього відсахується, що смішило оточуючих. Але це був прикол", – згадав Шевчук.
Пугачова з пітерськими рокерами
Кадр з відео
У 80-і Пугачова була на піку популярності й вирішила "потоваришувати" із рокерами. Артистка часто відвідувала їх концерти, привозила із собою алкоголь і запрошувала на власні виступи.
Віктор Цой в компанії з Пугачовою
Кадр з відео
Одного разу у музикантів виникли проблеми на виїзному фестивалі із апаратурою. Примадонна влаштувала "прочухан" директору, після чого артисти відразу все отримали.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в молодості Пугачова зіткнулася із маніяком, який її переслідував. Нещодавно колишній чоловік примадонни розкрив моторошні подробиці.
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