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30 листопада • оновлено в 10:47
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"Прийшла у косусі, всі оф*гіли!" Шевчук розповів про очманіле минуле Пугачової

15.2т
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Примадонна Алла Пугачова в молодості була не проти потусуватися з пітерськими рокерами і навіть ходила на їхні концерти.

Про це згадав лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук у програмі "Редакція", уточнивши, що одного разу поява артистки шокувала музикантів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Алла Пугачова в молодості проводила час з рокерами

Алла Пугачова в молодості проводила час з рокерами

instagram / alla_orfey

"Якось ми так все офігіли. Раз – Алла Борисівна у косусі. Пам'ятаю Майка, трошки напідпитку, намагався її поцілувати і обійняти. Вона якось в жаху від нього відсахується, що смішило оточуючих. Але це був прикол", – згадав Шевчук.

Пугачова з пітерськими рокерами

Пугачова з пітерськими рокерами

Кадр з відео

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У 80-і Пугачова була на піку популярності й вирішила "потоваришувати" із рокерами. Артистка часто відвідувала їх концерти, привозила із собою алкоголь і запрошувала на власні виступи.

Віктор Цой в компанії з Пугачовою

Віктор Цой в компанії з Пугачовою

Кадр з відео

Одного разу у музикантів виникли проблеми на виїзному фестивалі із апаратурою. Примадонна влаштувала "прочухан" директору, після чого артисти відразу все отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в молодості Пугачова зіткнулася із маніяком, який її переслідував. Нещодавно колишній чоловік примадонни розкрив моторошні подробиці.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Алла Пугачова Юрій Шевчук
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
шоу-бизнес музика
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