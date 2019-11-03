Прийомна дочка Потапа влаштувала гарячу фотосесію у білизні

Прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потап), дочка його колишньої дружини Ірини Горової Наталя влаштувала гарячу фотосесію у білизні.

20-річна дівчина позувала в тренчі на голе тіло в передпокої, доповнивши образ кепкою з козирком і черевиками, а відповідним кадром поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Чому ти вибрав мене і цей дивний шлях зі мною", – підписала Наталія під знімком, процитувавши хіт Джамали "Крила".

Прийомна дочка Потапа в білизні instagram / natashka.gorovaya

Прийомна дочка Потапа викликала захват відповідним знімком. Шанувальники відзначили, що вона виглядає відмінно.

Наталя Горова в пікантній фотосесії instagram / natashka.gorovaya

"Наташа, як завжди, красуня", "Нереальна", "Тому що ти яскрава", "Наташа, навіщо так гарна, суцільна естетика", – написали в коментарях.

Горова накинула плащ instagram/natashka.gorovaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Горова влаштувала пікантну фотосесію, позуючи перед камерами без білизни.

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