Приходько поскаржилася на цькування в Україні через участь в Євробаченні від РФ.

Українська співачка та громадська діячка Анастасія Приходько заявила, що зіткнулася з цькуванням на батьківщині через свою участь у Євробаченні від Росії у 2009 році.

Таким одкровенням артистка поділилася в ефірі "4 каналу", зазначивши, що їй дуже прикро за це (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я досі чую дуже багато неприємних висловлювань на кшталт того, що я з Росії, консервна банка, я виступала на Євробаченні від Росії. Це мене переслідує, мені дуже прикро за це", – повідомила Приходько.

Приходько поскаржилася на цькування в Україні через участь в Євробаченні від РФ

За словами співачки, люди не розуміють, що від самого початку її "дискваліфікували українці". Приходько заявила, що в той час відбір на "Євробачення" від України був нечесними, після чого вона поїхала пробувати свої сили в Росії.

"Люди не розуміють, що мене дискваліфікували самі українці. Навіть Віктор Ющенко, який був тоді президентом, нічого не міг зробити з цим. Тому що тоді конкурс Євробачення був нечесним, там були хабарі... Мене зняли з конкурсу як "незручного учасника ". Тобто у мене був вибір і я поїхала в Росію", – підсумувала вона.

Приходько поскаржилася на цькування в Україні через участь в Євробаченні від РФ

Нагадаємо, що у 2009 році Анастасія Приходько представляла Росію на конкурсі Євробачення з піснею "Мамо" російською та українською мовами й зайняла 11-е місце.

Анастасія Приходько представляла Росію на конкурсі Євробачення у 2009 році. wiwibloggs.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько заявила про намір здобути вищу освіту в Національній академії прокуратури України.

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