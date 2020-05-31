Головна Новини
31 травня • оновлено в 19:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Пригожин накинувся на Шнурова зі звинуваченнями в розпалюванні революції

4.8т
Читати матеріал російською

Скандал між російським Йосипом Пригожиним і музикантом Сергієм Шнуровим отримав продовження. Так, скандальний продюсер звинуватив артиста в тому, що він розпалює революцію.

Про це повідомляє видання "Московський комсомолець".

Пригожин накинувся на Шнурова зі звинуваченнями в розпалюванні революції
"Людина підпалила сірник і тихесенько сховалася. Безкарність, безпринципність породжує те, з чим ми з вами сьогодні зіткнулися. Такі речі ведуть до революції", - упевнений Пригожин.

Він додав, що негативні висловлювання на його рахунок в інтернеті йому байдужі.

"Я не зобов'язаний перед тими, хто це цькування влаштував, звітувати. Для цього є спеціальні компетентні законні органи, які володіють необхідною інформацією, заробляю я в період пандемії або не заробляю", - підкреслив Пригожин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров прокоментував новину про те, що під час карантину збільшилася кількість вбивств.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Марія Дідик
Особи
Сергій Шнуров Йосип Пригожин
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
12
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги