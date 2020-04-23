Прибрала щоки і звузила підборіддя: що зробила зі своїм обличчям знаменита ангел Victoria's Secret Джіджі Хадід

Знаменита американська модель палестинського походження, одна з найбільш високооплачуваних моделей світу, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід 23 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 25 років.
На думку багатьох експертів, модель не раз вдавалася до послуг пластичної хірургії. Як вона виглядала до метаморфоз у зовнішності та які пластичні операції мали місце, розповідає OBOZREVATEL.
Джіджі Хадід до і після пластики
Getty Images, instagram.com/gigihadid
25-річна Джіджі Хадід, як вважає більшість фахівців, робила операції з корекції повік (блефаропластика) та підборіддя.
Блефаропластика допомогла одній з найкращих моделей Victoria's Secret прибрати навислість верхньої повіки.
Джіджі Хадід у 2005 і 2016 роках
peopletalk.ru
Джіджі Хадід у 2009 і 2016 роках
peopletalk.ru
Також швидше за все модель зробила операцію з "видалення жирових грудок Біша". У результаті обличчя Джіджі стало більш худим і витягнутим, з'явився ефект "запалих щік", а вилиці стали чітко окресленими.
Також, ймовірно, був зроблений ендоскопічний ліфтинг чола, який підняв брови і змінив їх форму.
Джіджі Хадід в дитинстві і зараз
peopletalk.ru
Джіджі Хадід в дитинстві і зараз
peopletalk.ru
Джіджі Хадід в дитинстві і зараз
peopletalk.ru
Джіджі Хадід в дитинстві і зараз
peopletalk.ru
Що стосується нижньої частини обличчя Джіджі Хадід, вона, на думку експертів, була скоригована філерами: фахівець дуже делікатно попрацював над формою губ і підборіддям моделі.
Джіджі Хадід до і після пластики
Getty Images, instagram.com/gigihadid
Ось який вигляд має модель на даний момент, після всіх втручань:
It feels like a strange time to post about work , but feels like a good time to share gratitude- to @glendabailey , thank you for all the beautiful @harpersbazaarus moments you have blessed my life with . It is an honor to be on your final cover- we love you and wish you all the best in life's new adventures !!! To my amazing friends @serenawilliams @taylorswift @kendalljenner @virgilabloh @jimmyfallon @antoni @blakelively @spaceykacey THANK YOU for taking your time to ask questions I LOVED ANSWERING for this interview . Love [and washing your hands] makes the world go round. Work from home, FT your friends. Take care 💓💓 Harper's Bazaar April cover story , inspired by Madame Grès, by @solvesundsbostudio & @georgecortina
CHANEL, on ice. ✨ Was so grateful and proud to close the @chanelofficial show this morning with two angels who light up so many work days and Fashion Month moments for me @iamhyunjishin and @mona_tougaard 🖤 thank you @virginieviard @aurelieduclos @amandaharlech and the whole team for this special moment- we had so much fun :) ⛸
date night 💛 had so much fun at the CMA's w my girl @spaceykacey proud of u ✨✨
when your shii looks good w your friend 's shii✨ #GigiforVogueEyewear style 'soho' @vogueeyewear 💛 on my way to @ austyn's collab show🖼🌼 so proud
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