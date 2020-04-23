Прибрала щоки і звузила підборіддя: що зробила зі своїм обличчям знаменита ангел Victoria's Secret Джіджі Хадід

Знаменита американська модель палестинського походження, одна з найбільш високооплачуваних моделей світу, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід 23 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 25 років.

На думку багатьох експертів, модель не раз вдавалася до послуг пластичної хірургії. Як вона виглядала до метаморфоз у зовнішності та які пластичні операції мали місце, розповідає OBOZREVATEL.

Джіджі Хадід до і після пластики Getty Images, instagram.com/gigihadid

25-річна Джіджі Хадід, як вважає більшість фахівців, робила операції з корекції повік (блефаропластика) та підборіддя.

Блефаропластика допомогла одній з найкращих моделей Victoria's Secret прибрати навислість верхньої повіки.

Джіджі Хадід у 2005 і 2016 роках peopletalk.ru

Джіджі Хадід у 2009 і 2016 роках peopletalk.ru

Також швидше за все модель зробила операцію з "видалення жирових грудок Біша". У результаті обличчя Джіджі стало більш худим і витягнутим, з'явився ефект "запалих щік", а вилиці стали чітко окресленими.

Також, ймовірно, був зроблений ендоскопічний ліфтинг чола, який підняв брови і змінив їх форму.

Джіджі Хадід в дитинстві і зараз peopletalk.ru

Джіджі Хадід в дитинстві і зараз peopletalk.ru

Джіджі Хадід в дитинстві і зараз peopletalk.ru

Джіджі Хадід в дитинстві і зараз peopletalk.ru

Що стосується нижньої частини обличчя Джіджі Хадід, вона, на думку експертів, була скоригована філерами: фахівець дуже делікатно попрацював над формою губ і підборіддям моделі.

Джіджі Хадід до і після пластики Getty Images, instagram.com/gigihadid

Ось який вигляд має модель на даний момент, після всіх втручань:

Раніше OBOZREVATEL назвав 6 моделей Victoria's Secret, які кардинально змінили свою зовнішність.

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