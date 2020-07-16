Прем'єрка Данії з третьої спроби вийшла заміж: перші фото з весілля

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредерікса вийшла заміж за кінорежисера Бо Тенгберга після того, як святкову подію вже двічі довелося перенести через політичні питання.

Як повідомляє видання Daily Mail, вінчання відбулося в церкві Маглебі на острові Зеландія, де у пари є загальний річний будинок.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредерікса вийшла заміж REUTERS

Спочатку 42-річна наречена і 55-річний наречений планували одружитися у 2019 році. Однак дату весілля довелося переносити двічі за рік. Спочатку через дострокові парламентські вибори, в результаті яких Фредерікса стала прем'єркою Данії, потім через пандемію коронавірусу.

Весілля Метте Фредерікса і Бо Тенгберга REUTERS

Цьогоріч весілля було заплановане на 18 липня, однак, саме з 17 по 18 липня в Брюсселі відбудеться надзвичайний саміт ЄС, на якому глава данського уряду має бути присутня. Саме тому, як повідомляють інсайдери, пара нарешті вирішила зіграти весілля вже на цьому тижні ще до саміту.

Весілля Метте Фредерікса і Бо Тенгберга REUTERS

Метте Фредерікса і Бо Тенгберг почали зустрічатися у 2014 році. На публіці вони вперше з'явилися разом у 2016 році – на похоронах колишнього прем'єр-міністра Анкера Хенріка Йергенсена.

Метте Фредерікса і Бо Тенгберг Instagram Mette

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