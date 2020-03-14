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14 березня • оновлено в 15:32
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Представниця Польщі на Євробаченні показала в кліпі кадри з Майдану. Відео

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Представниця Польщі на Євробаченні Аліція Шемплінска показала в кліпі на конкурсну пісню "Empires" кадри з Майдану.

Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі Євробачення.

Представниця Польщі на Євробаченні показала в кліпі кадри з Майдану. Відео
Представниця Польщі на Євробаченні показала в кліпі кадри з Майдану. Відео

Скріншот з відео

Представниця Польщі на Євробаченні показала в кліпі кадри з Майдану. Відео

Скріншот з відео

Сама пісня розповість про те, як все горить, і падають імперії.

Прах до праху, пил звернеться в пил, Я піду за тобою в темряву, Спробуй пробачити, що я не прокинулася Від того сну, в якому мрії можуть тривати Не дивитися вниз, В твоїх очах блиск фальшивого золота Це виглядає так легко - Спалити імперію, Граючи з вогнем, Можливо, це ми з тобою Спалюємо імперію, І винні тільки ми самі, ми Піднімаємося і знову падаємо. Немов метелики, які летять на вогонь, Немов птахи, що б'ються об скло, У надії, що щось зміниться, ми робимо одне і те ж, Ми з тобою - наче сірник і бензин. Не дивитися вниз, В твоїх очах блиск фальшивого золота Це виглядає так легко - Спалити імперію, Граючи з вогнем, Можливо, це ми з тобою Спалюємо імперію, І винні тільки ми самі, ми Піднімаємося і знову падаем.Ми хочемо всього і відразу, Адже звикли бути, як високі вежі, Але зараз ми більше схожі на зруйновані стіни Ми піднімаємося і знову падаємо, Як метелик, що летить на вогонь, робимо одне і те ж, Немов птах, що б'ється об скло. Всьому приходить кінець, Імперії руйнуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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