Назвали українським: канал "Україна" покаже заборонений російський фільм

Телеканал "Україна" вирішив показати російську чотирисерійну драму "Жінки в любові" (друга назва – "Три щасливих жінки"), яку видав, як українську стрічку.

Серіал повинен вийти в ефірі 23 лютого в 13:25. Канал на своєму сайті вказав, що фільм – українського виробництва, виробником вказана українська продакшн-компанія "Фільм Стрім", пише Тelekritika.

Серіал "Три щасливих жінки" ( "Жінки в любові") Домашній

За фактом фільм був знятий у 2015 році в РФ, отже, повинен підпадати під заборону українського законодавства про кінематографію, який, зокрема, забороняє телепоказ всіх російських фільмів і серіалів, вироблених після 2014 року.

Скріншот сайту телеканалу "Україна"

Прем'єра мелодрами відбулася в Росії 12 квітня 2015 го на місцевому телеканалі ТВЦ, серіал вийшов під назвою "Три щасливих жінки". 20 і 21 травня 2016 телеканал "Україна" показав мелодраму в своєму ефірі під назвою "Жінки в любові". Також мовник повторював фільм 22 січня 2017-го.

Тelekritika.ua

У відкритих джерелах виробником "Трьох щасливих жінок" вказані російські компанії "Пріор продакшн" і "Студія Грін Фільм". Також у фільмі взяли участь виключно російські актори, всі члени знімальної команди – росіяни.

Кино-Театр. Ру

У той же час, на сайті телеканалу країною-виробником фільму зазначено Україну.

Відзначимо, телеканал "Україна" в 2015-2018 раніше виявлявся в центрі уваги через показ російських фільмів, виданих або як українські, або вироблених спільно Україною і Росією. Дуже часто виробником таких фільмів згадувалася компанія "Фільм Стрім" – вона виробляла ці фільми або самостійно, або в копродукції з російською компанією "Русское" і нібито польською компанією ABC Film. Частину прокатних посвідчень на такі фільми анулювало Держкіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий український телеканал "Інтер" підготував "радянський марафон" телепередач до Дня радянської армії 23 лютого. Це свято в Україні офіційно скасоване через агресію Россіі. Так, на "Інтері" 22 і 23 лютого будуть транслюватися радянські фільми, а також російський серіал.

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