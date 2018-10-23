"ПраАда": народна артистка України вперше стала прабабусею

Народна артистка України Ада Роговцева вперше стала прабабусею.

У старшого онука акторки Олексія Степанкова-Ткаченка народився син. Інформацією про поповнення у родині поділилась на своїй сторінці у Facebook онука Роговцевої — Даша Степанкова.

"Жарти жартами... Та все ж: баба Катя, дід Тарас, дядя Мотя, тітка Даша та прабабуся Ада (ПраАда). І от ще більше щастя у родині. Ще більше тепла і любові! Ще більше родини! Ну привіт, Костянтине Олексійовичу!", — написала Даша.

Немовля назвали Костянтином. Так звали чоловіка Ади, якого не стало 2004-го, та їхнього сина. Він помер через 8 років після смерті батька.

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