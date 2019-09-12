Познайомив Віторган: дивна історія кохання Собчак і Богомолова

Російська телеведуча Ксенія Собчак, у якої 13 вересня має відбутися весілля із режисером Костянтином Богомоловим, розкрила подробиці їхнього роману.

Так, в інтерв'ю журналу Tatler зірка повідомила, що познайомилася з коханим у травні 2018 року, до того ж, що найцікавіше, з подачі колишнього чоловіка Максима Віторгана.

"Максим часто бував на виставах Костянтина, і я теж. Ми тоді зовсім не спілкувалися з Костею, і ось він нас запросив. Пам'ятаю, я ще запитала: "Це точно? "Костянтин говорить: "Точно". Ми приходимо в театр, а квитків немає. Я подумала: "Ну що за необов'язкова людина", — розповіла Собчак.

Максим Віторган, Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

За словами телеведучої, лише через два місяці "все почалося". Тоді їй прийшла ідея зробити матеріал про двох людей, вигнаних із МХТ: про Олександра Молочникова і Костянтина Богомолова. Обговорення матеріалу непомітно перейшло в дружню бесіду. Поступово, дізнавшись режисера ближче, Собчак зрозуміла, що захопилася ним.

"Я цього абсолютно не чекала і не бажала, щоб так відбувалося. Але ти не можеш цьому протистояти. Власне, кохання — єдине почуття, яке ти не в змозі контролювати. У мене був період, коли я чесно намагалася. Але як тільки ти забороняєш собі про щось думати, збираєш волю в кулак, стає ще гірше", — зізналася телеведуча.

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак Фото: eg.ru

Крім того, Собчак додала, що Віторган давно знав про її захоплення іншим чоловіком.

"Одне можу сказати: коли стало зрозуміло, що між нами з Костею щось більше, ніж дружнє листування, я одразу сказала про все Максиму. Він знав про все дуже давно, задовго до Telegram-каналів", — повідомила Ксенія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

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