''Поводиться як баба'': українська співачка втратила бізнес в РФ

Російська співачка українського походження Любов Успенська втратила бізнес в РФ. Деякий час назад вона відкрила караоке, яке, як планувалося, буде приносити їй чималий дохід.

Коли власники будівлі, в якій знаходився заклад, підняли вартість оренди - караоке закрили. Про це повідомляє видання "Собеседник".

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У своєму караоке Успенська часто давала концерти і просила рекламувати заклад своїх зіркових подруг: Глюкозу, Славу, Ірину Дубцову. Виявилося, що приміщення під караоке було взято в оренду. Не так давно власники будівлі підняли орендну плату.

"Зараз домовляємося, щоб ціну знизили. Як домовляться, так відкриємося", - говорить співачка.

Зазначається, що через те, що співачка вирішила відкрити власний бізнес їй довелося посваритися з Філіпом Кіркоровим, оскільки незадовго до цього він теж відкрив караоке. З тих пір музиканти не з'являються разом на одній сцені.

"Він поводить себе як баба", - говорить Успенська.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Успенська розкрила таємницю, про яку мовчала 40 років - в 16-річному віці вона зробила аборт, після чого довго не могла мати дітей.