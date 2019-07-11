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"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

7.9т Читати матеріал російською

Російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак показала будинок, у якому проживає лідер культового гурту "Машина времени" Андрій Макаревич.

Так, це трапилося в ефірі програми "Осторожно Собчак", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені казали, Андрію, що у вас будинок сповнений дивних речей. Ви як Плюшкін, у вас тут є прям усе", — сказала Собчак. Макаревич зі свого боку заявив, що це місце, як комора з антикваріатом.

Андрій Макаревич

Андрій Макаревич

Фото: znaj.ua

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Зазначимо, що увійшовши до будинку Макаревича, Собчак відразу ж пройшлася по кімнатах. Артист показав їй колекцію своїх ляльок і музичних інструментів.

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

Також Ксенія не оминула можливості поглянути на спальню, в якій спить Макаревич. Вона виглядає досить просто. У ній стоїть ліжко, телевізор і багато дисків із фільмами.

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

Крім того, Собчак показала сад музиканта, де він відпочиває разом із друзями. Там вони часто готують плов у тандирі.

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

Зазначимо, що на ділянці Макаревича є і підводний човен, який він зберігає як артоб'єкт.

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

"Сповнений дивних речей": Собчак показала будинок Андрія Макаревича

Фото: скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Макаревич зізнався, що багато його жорстоких заяв про росіян були вирвані з контексту пропаганди.

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Особи
Ксенія Собчак Андрій Макаревич
Місце
Росія
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