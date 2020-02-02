"Повинен звучати на Євробаченні": 16-річний учасник "Голос країни" підкорив суддів співом

16-річний Віталій Окс з міста Львів відкривав третій ефір проекту "Голос країни-10". Учасник виконав пісню відомої співачки Біллі Айліш.

Віталій розвернув до себе три крісла – Тіни Кароль, Monatik, Насті Каменських і Потапа.

Віталій Окс кадр з відео

"Мені 16 років. Я зі Львова. Я прийшов заради того, щоб показати, що люди, яких не сприймає суспільство, теж чогось варті, і чогось можуть досягти", – зізнався хлопець.

Як виявилося, Віталій зіткнувся з булінгом, і на "Голос країни" він прийшов, щоб надихнути тих, хто теж став жертвою цькування.

Віталій Окс кадр з відео

Спів Окса підкорив суддів. Зокрема, Настя Каменських зізналася, що, коли почула Віталія, у неї всередині все перевернулося.

А Тіна Кароль переконана, що хлопець стане справжньою зіркою:

"Ви станете справжньою зіркою після цього шоу. Я зроблю все можливе, щоб ви сяяли, як можна яскравіше. Мені здається, такі голоси повинні звучати на Євробаченні".

Примітно, що Віталій своїм тренером вирішив вибрати Кароль, зізнавшись:

"Моє серце вже як 16 років лежить до Тіни".

Віталій Окс кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину старшова.

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