"Повинен звучати на Євробаченні": 16-річний учасник "Голос країни" підкорив суддів співом

16-річний Віталій Окс з міста Львів відкривав третій ефір проекту "Голос країни-10". Учасник виконав пісню відомої співачки Біллі Айліш.
Віталій розвернув до себе три крісла – Тіни Кароль, Monatik, Насті Каменських і Потапа.
Віталій Окс
кадр з відео
"Мені 16 років. Я зі Львова. Я прийшов заради того, щоб показати, що люди, яких не сприймає суспільство, теж чогось варті, і чогось можуть досягти", – зізнався хлопець.
Як виявилося, Віталій зіткнувся з булінгом, і на "Голос країни" він прийшов, щоб надихнути тих, хто теж став жертвою цькування.
Віталій Окс
кадр з відео
Спів Окса підкорив суддів. Зокрема, Настя Каменських зізналася, що, коли почула Віталія, у неї всередині все перевернулося.
А Тіна Кароль переконана, що хлопець стане справжньою зіркою:
"Ви станете справжньою зіркою після цього шоу. Я зроблю все можливе, щоб ви сяяли, як можна яскравіше. Мені здається, такі голоси повинні звучати на Євробаченні".
Зустрічай первого учасника третього епізоду # голоскраїні – 16-річного Віталія Окса! 😀 Віталій займається Музик з трьох років и за свою пристрасть зазнаватися булінгу. На щастя, хлопець навчився прійматі собі таким, Яким ВІН є. Віталій прийшов на Голос, щоб надіхнуті тих, хто зіштовхується з цькуванням та непрійняттям. # бітваепохі
Примітно, що Віталій своїм тренером вирішив вибрати Кароль, зізнавшись:
"Моє серце вже як 16 років лежить до Тіни".
Віталій Окс
кадр з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину старшова.
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