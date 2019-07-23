"Повернути Кобзона!" Подруга Януковича розлютила українців концертом в Києві

Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, має намір дати в Києві концерт.

Українці негативно відреагували на таку подію. Сама артистка розповіла про майбутній виступ в інтерв'ю російському виданню "Собеседник".

Tv.ua

"У цьому році у мене ювілей – 55 років, тому мені треба набратися сил і гарненько відпочити. Я вважаю, що ювілейну дату потрібно відзначити гідно. Тому в плані – святковий концерт в Києві", - заявила артистка.

У мережі на майбутній концерт Повалій відреагували негативно.

"Нові обличчя" не можуть без старих! Хочу старі обличчя, яких ці не хотіли... Ми ще сьорбнемо!", "Поверніть все як було", "Ну, давайте чесно: обличчя таки нове. Причому абсолютно", "Ні! Повний комплект буде, якщо з того світла повернути Кобзона", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Повалій часто дивує шанувальників зовнішніми змінами. Нещодавно в мережі її не впізнали, а єдине, чим фоловери змогли її ідентифікувати – це голос.

Пізніше артистка нарвалася на шквал критики. У коментарях до однієї з фотографій помітили, що у неї "сиплеться штукатурка". А 6 червня український політтехнолог навіть змушений був підписати під фотографією, що це саме вона, тому що впізнати артистку було складно.

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