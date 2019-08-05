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"Повернуся, як турист!" Скандальна MARUV захопилася Росією

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Українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала нові фото, в яких захопилася Росією.

Відповідні знімки зірка опублікувала у своїх Instagram-сторіз. Так, в геолокації вона зазначила Алтайський край.

"Повернуся, як турист!" Скандальна MARUV захопилася Росією

Анна Корсун

Фото: instagram/maruvofficial

"Як же тут красиво. Обов'язково сюди повернусь, як турист", — написала Анна.

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"Повернуся, як турист!" Скандальна MARUV захопилася Росією

Фото: instagram/maruvofficial

"Повернуся, як турист!" Скандальна MARUV захопилася Росією

Фото: instagram/maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

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MARUV
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филипп филипыч
филипп филипыч
капец она троллит упоротых)
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