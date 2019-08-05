"Повернуся, як турист!" Скандальна MARUV захопилася Росією

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала нові фото, в яких захопилася Росією.
Відповідні знімки зірка опублікувала у своїх Instagram-сторіз. Так, в геолокації вона зазначила Алтайський край.
Анна Корсун
Фото: instagram/maruvofficial
"Як же тут красиво. Обов'язково сюди повернусь, як турист", — написала Анна.
Фото: instagram/maruvofficial
Фото: instagram/maruvofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.
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