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1 листопада • оновлено в 17:33
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"Повела чоловіка з родини": в мережі розгромили Седокову з молодим коханцем

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Співачка Ганна Седокова перестала приховувати роман з 27-річним баскетболістом Янісом Тіммою, проте реакція шанувальників виявилася несподіваною.

Як відомо, новий бойфренд кинув заради співачки дружину і маленьку дитину. Через це Седокова виявилася втягнута в гучний скандал, отримавши звання розлучниці. Втім, зірка не звертає уваги на негатив в мережі і продовжує публікувати фото з Янісом у себе в Instagram.

Анна Седокова і Яніс Тімма

Анна Седокова і Яніс Тімма

Інстаграм Анни Сєдокової

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Співачка зізнається, що тільки зараз зрозуміла, що значить бути для когось по-справжньому важливим:

"Ти людина, яка зробила мене краще. Ти - моє повітря, моє дихання і моя гордість. Я завжди поруч. Ти мій інопланетянин"

Анна Седокова і Яніс Тімма

Анна Седокова і Яніс Тімма

Інстаграм Анни Сєдокової

Цього разу Ганна показала пристрасні поцілунки з Тіммою, після чого нарвалася на жорстку критику:

"Дуже неприємно стало на неї дивитися", "Повела чоловіка з сім'ї", "Скоро народить четверту дитину?", "Седокова у своєму репертуарі".

Анна Седокова і Яніс Тімма

Анна Седокова і Яніс Тімма

Інстаграм Анни Сєдокової

Анна Седокова і Яніс Тімма

Анна Седокова і Яніс Тімма

Інстаграм Анни Сєдокової

Коментар під фото

Коментар під фото

Інстаграм Анни Сєдокової

Коментар під фото

Коментар під фото

Інстаграм Анни Сєдокової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора кропив'янкою. Однак буквально через пару днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

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Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
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