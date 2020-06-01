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1 червня • оновлено в 18:20
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Повалій вразила обличчям без макіяжу: як виглядає 55-річна артистка

1.7т
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55-річна українська співачка Таїсія Повалій показала, як виглядає без макіяжу. Знімок артистки викликав ажіотаж серед її шанувальників.

Так, на особистій сторінці в Instagram Повалій опублікувала фото, яке було зроблене в гримерці під час підготовки до зйомок нового кліпу.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

БелТА

"Ми знімали кліп на пісню "Особливі слова", яка вже полюбилася вам. Мене дуже зворушив сценарій... На фото видно, як за допомогою макіяжу можна зробити пластику носа і корекцію особи", – зазначила зірка.

Таїсія Повалій в гримерці

Таїсія Повалій в гримерці

Instagram @tpovaliyofficial

Її прихильники активно відреагували на фотографію, написавши на адресу співачки багато коментарів. Так, деякі з них відзначили, що обличчя 55-річної виконавиці "виглядає як картина". Інші ж відзначили, що дуже чекають на новий кліп.

Повалій вразила обличчям без макіяжу: як виглядає 55-річна артистка

Повалій вразила обличчям без макіяжу: як виглядає 55-річна артистка

Дивіться також інші фото Таїсії Повалій, на яких вона зображена без макіяжу:

Повалій вразила обличчям без макіяжу: як виглядає 55-річна артистка

Instagram @tpovaliyofficial

Повалій вразила обличчям без макіяжу: як виглядає 55-річна артистка

Instagram @tpovaliyofficial

Повалій вразила обличчям без макіяжу: як виглядає 55-річна артистка

Instagram @tpovaliyofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 36-річного сина популярної співачки Таїсії Повалій Дениса ледь не вбило дерево, що впало після сильної грози в Києві.

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Автор
Єва Романова
Особа
Таїсія Повалій
Теги
шоу-бизнес шоу
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