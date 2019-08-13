Повалій вибухнула через Крим та Росію: що трапилося

Співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росії та має намір дати концерт на свій ювілей в Києві, вибухнула тирадою щодо анексованого Криму і скандалу навколо її персони.

Артистка написала на своїй сторінці в Instagram, що брехня і звинувачення з усіх боків набридли, так як вона не виступала на півострові з моменту захоплення його Росією.

"Задовбало! Брехня навколо моєї персони! Відповідаю ще раз! У Криму не була! Кримчан із Днем Росії не вітала! Подумайте, мене б не впустили в Україну, де я живу все п'ять років! На гастролі не "тікаю", а виїжджаю! Жоден закон я не порушувала! І не розумію, чому мені, громадянці України, Народній артистці України, не можна співати на батьківщині", – зазначила Повалій.

Таїсія Повалій instagram / tpovaliyofficial

Артистка додала, що їй не хочеться витрачати дорогоцінний час на суди, однак "доведеться".

Деякі користувачі не виявилися лояльними по відношенню до співачки. Їй порадили і далі залишатися в Росії. "А навіщо вам Україна?! Вам же нормально живеться в Росії! Ось і живіть там", "Як ви злякалися, як кричите "кримчан із днем Росії не вітала", тьху, противно", "А чого так різко крик душі з'явився, 5 років мовчала, начебто і не з України, а зараз про Крим заговорила", – написали в коментарях.

Повалій - фото до посту instagram/tpovaliyofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть в Києві концерт, присвячений її 55-річчю, що обурило українців.

У палаці "Україна" заявили, що не отримували інформації про запланований концерт і не є його організатором. Пізніше керівництво Національного палацу мистецтв "Україна" заявило, що реклама і реалізація квитків на концерт Повалій – провокація з метою дискредитації установи.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!