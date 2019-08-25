Повалій і Лобода на День незалежності України виступили у Росії. Фото і відео

Українські зірки Світлана Лобода і Таїсія Повалій на День незалежності України виступили на російському фестивалі "Новая волна" в Сочі.
Світлана Лобода, яка живе і виступає в РФ, порадувала місцеву публіку виконанням пісень "Пуля-Дура" і "Instagram".
Вона вийшла до глядачів у відвертому боді і в ковбойському капелюсі.
"Мені дуже приємно перебувати тут, сьогодні, на цій сцені", – сказала Лобода.
Лобода на фестивалі в Сочі
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивалі в Сочі
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивалі в Сочі
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивалі в Сочі
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивалі в Сочі
instagram.com/lobodaofficial
Лобода на фестивалі в Сочі
instagram.com/lobodaofficial
А Повалій під акомпанемент Вікторії Коханої заспівала для російської публіки пісню "Я буду твоя". Вона з'явилася перед глядачами на декорації у вигляді величезних губ.
Повалій на фестивалі в Сочі
instagram.com/tpovaliyofficial
Повалій на фестивалі в Сочі
instagram.com/tpovaliyofficial
Повалій на фестивалі в Сочі
instagram.com/tpovaliyofficial
Разом з тим, вона розмістила в Instagram фото, де привітала Україну з Днем незалежності.
Відзначимо, що на фестивалі також заявлені і інші українські зірки: Ані Лорак, український дует Artik & Asti. Вони виступлять на ювілейному вечорі композитора Ігоря Крутого, які пройде в рамках "Нової волни".
Вечір Ігоря Крутого
newwavestars.e
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крутий і Вайкуле посварилися через "Нову волну". Це сталося після того, як Вайкуле вирішила організувати фестиваль "Рандеву" в Юрмалі.
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