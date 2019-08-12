Повалій дасть концерт в Україні? Скандал отримав продовження

Керівництво Національного палацу мистецтв "Україна" заявило, що реклама і реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій, яка втекла до Росії, – провокація з метою дискредитації установи.

Таку позицію висловив у коментарі "Укрінформ" генеральний директор палацу Роман Недзельський.

"На сьогодні жодних угод з організатором заходу щодо проведення концерту Таїсії Повалій 10 грудня 2019 не підписано, а візуальна реклама і реалізація квитків на квиткові ресурси Karabas.com є заздалегідь спланованою провокацією проти палацу "Україна", мета якої – дискредитація і втягування в ситуацію, яка завдає шкоди іміджу НПМ "Україна" і його колективу", – поділився він.

Таїсія Повалій teleprogramma.pro

Недзельський спростував усі звинувачення в його бік і заявив, що установа дотримується державної політики.

"Така реклама є контрафактною. З таким же успіхом можна побачити рекламу Мадонни або Леді Гаги. Менеджменту Таїсії Повалій, перш ніж заявляти про концерт, варто дати суспільству відповідь на питання, які обурили громадян. А поки на агресивну рекламу співачка отримала агресивну відповідь. Думаю, це тільки початок чиєїсь спланованої гри, в яку втягнули колектив палацу "Україна", сховавшись за афішею Повалій", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть у Києві концерт, присвячений її 55-річчю, що обурило українців.

У палаці "Україна" заявили, що не отримували жодної інформації про запланований концерт і не є його організатором.

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