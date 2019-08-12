Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Повалій дасть концерт в Україні? Скандал отримав продовження

2.7т Читати матеріал російською

Керівництво Національного палацу мистецтв "Україна" заявило, що реклама і реалізація квитків на концерт співачки Таїсії Повалій, яка втекла до Росії, – провокація з метою дискредитації установи.

Таку позицію висловив у коментарі "Укрінформ" генеральний директор палацу Роман Недзельський.

"На сьогодні жодних угод з організатором заходу щодо проведення концерту Таїсії Повалій 10 грудня 2019 не підписано, а візуальна реклама і реалізація квитків на квиткові ресурси Karabas.com є заздалегідь спланованою провокацією проти палацу "Україна", мета якоїдискредитація і втягування в ситуацію, яка завдає шкоди іміджу НПМ "Україна" і його колективу", – поділився він.

Новини
"Боже, хто це?" Морське фото співачки-подруги Януковича налякало мережу

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

teleprogramma.pro

Недзельський спростував усі звинувачення в його бік і заявив, що установа дотримується державної політики.

"Така реклама є контрафактною. З таким же успіхом можна побачити рекламу Мадонни або Леді Гаги. Менеджменту Таїсії Повалій, перш ніж заявляти про концерт, варто дати суспільству відповідь на питання, які обурили громадян. А поки на агресивну рекламу співачка отримала агресивну відповідь. Думаю, це тільки початок чиєїсь спланованої гри, в яку втягнули колектив палацу "Україна", сховавшись за афішею Повалій", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть у Києві концерт, присвячений її 55-річчю, що обурило українців.

У палаці "Україна" заявили, що не отримували жодної інформації про запланований концерт і не є його організатором.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Таїсія Повалій
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
4
Смішно
13
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Хочет повторить подвиг Януковича - встретиться с летающими яйцами
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Кому не нравится пусть сидит дома и слушает Элтона Джона.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Поиздержалась на роиси? Пусть яныку даёт.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...