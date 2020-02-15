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15 лютого • оновлено в 18:35
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"Потрійне підборіддя і живіт": в мережу виклали реальне фото Анни Семенович

4.9т
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У мережу потрапили нові фото російської співачки Анни Семенович, на яких у зірки проглядається потрійне підборіддя, а також значний животик.

"Семенович без фільтрів. Потрійне підборіддя і затишний такий живіт. А ще в Instagram марафони схуднення влаштовує і "лікує" про користь інтервального голодування. Мабуть, її "вікно" не закривається зовсім", - підписав знімок Telegram-канал "НеМалахов".

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На іншому знімку співачка, демонструючи пишні форми, позувала перед фотографами з фотографією Діми Білана, що стирчала з декольте.

"Білан пірнув між грудей Семенович", - написано під фото.

Відзначимо, що знімки були зроблені в Москві у Великому Кремлівському палаці на концерті, приуроченому до Дня святого Валентина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Анна Семенович зізналася, що їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей з дев'ятого до п'ятого розміру.

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Особа
Анна Семенович
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Она худой никогда и не была)))
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Корова ...с вымьям
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Столяр Олександр, за то сколько чурок ее по саунам потаскали и не сосчитать)))))
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Анна седакович это виагрянка ?
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