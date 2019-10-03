Потрапив на мільйони: у Москві пограбували бізнес-партнера і друга Пугачової

Бізнес-партнера і друга примадонни російської естради Алли Пугачової Андрія Іліопуло пограбували в Москві.

Так, шахраї проникли в офіс директора ТОВ "Новард" через вікно і прихопили сейф, в якому знаходилася солідна сума — мільйон рублів і цінні папери. Про це повідомляє видання "Комсомольская правда".

Алла Пугачова і Андрій Іліопуло

Зазначається, що в групу компаній "Новард", якою керує Іліопуло, входить взуттєва корпорація "Эконика", з якою Пугачова співпрацює 22 роки. Примадонна розповідала, що раніше їй не вдавалися бізнес-проекти, але коли вона зустріла Андрія — все змінилося.

Алла Пугачова Фото: vk/club_love_alla

До слова, взуття від Алли Борисівни не з дешевих — на сайті бутика моделі від зірки коштують від 7-20 тисяч рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак і чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов став жертвою грабіжників. Він звернувся до злодіїв з проханням.

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