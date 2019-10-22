"Отримуємо максимум задоволення": Потап розкрив інтимні подробиці життя з Каменських

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про своє життя зі співачкою Настею Каменських (NK).
Так, в інтерв'ю програмі "Ходят слухи" він поділився, що кохана робить його шалено щасливим. Вони з нею дуріють як діти і отримують максимум задоволення один од одного (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Потап і Настя Каменських
Фото з Instagram
"Настя створює мені велике щастя. Ми вчора як діти з нею дуріли на кухні. Вона повернулася з якоїсь вечірки з величезним накладним волоссям, на височенних підборах, з мушкою на обличчі. Вона була зовсім інша, з таких Insta-дівчат. Боже, як вона мені сподобалася! Ми веселилися з нею, отримували максимум задоволення", — розповів Потап.
Також шоумен зізнався, що вони з Настею намагаються знайти час, щоб просто побути удвох, погуляти на природі.
Потап і Настя Каменських
Фото з Instagram
"Вона готує, ми разом займаємося спортом, собачкою. Виділили недавно час, пішли в парк. Ми зібрали листя, каштани. Загалом, якісь такі речі класні. Дуже круто", — зазначив Потап.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулася довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Після цього Каменських запідозрили у вагітності, хоча вона зізналася, що погладшала під час медового місяця.
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