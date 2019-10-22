"Отримуємо максимум задоволення": Потап розкрив інтимні подробиці життя з Каменських

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про своє життя зі співачкою Настею Каменських (NK).

Так, в інтерв'ю програмі "Ходят слухи" він поділився, що кохана робить його шалено щасливим. Вони з нею дуріють як діти і отримують максимум задоволення один од одного (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Потап і Настя Каменських Фото з Instagram

"Настя створює мені велике щастя. Ми вчора як діти з нею дуріли на кухні. Вона повернулася з якоїсь вечірки з величезним накладним волоссям, на височенних підборах, з мушкою на обличчі. Вона була зовсім інша, з таких Insta-дівчат. Боже, як вона мені сподобалася! Ми веселилися з нею, отримували максимум задоволення", — розповів Потап.

Також шоумен зізнався, що вони з Настею намагаються знайти час, щоб просто побути удвох, погуляти на природі.

Потап і Настя Каменських Фото з Instagram

"Вона готує, ми разом займаємося спортом, собачкою. Виділили недавно час, пішли в парк. Ми зібрали листя, каштани. Загалом, якісь такі речі класні. Дуже круто", — зазначив Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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