Потап – про критику через Бузову: я буду робити в Україні все, що захочу

Продюсер, лідер групи Mozgi Потап (Олексій Потапенко) продовжує відповідати хейтерам, які накинулися на нього через бажання записати спільний трек з російською телеведучою та співачкою Ольгою Бузовою.

За його словами, Україна – це він, і тому музикант буде працювати на благо країни. Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Він написав, що такі як "Стерненко, Вакарчук і Зеленський замовкли", так як справжній гетьман України – це він.

Також Потап заявив, що йому "дуже подобаються" люди з інших країн, які залишають купу коментарів у його соцмережі.

"Мені подобаються наші з Чикаго, або з Варшави, які сидять там, гроші заробляють, по суті, в інших країнах, але пишуть, з ким мені тут співати, тому що я їм не такий українець. Я дуже незручний антигерой. Я не дурень, люблю Україну, працюю на батьківщині, створюю експорт вітчизняного продукту", – зазначив репер.

Крім того, музикант підкреслив, що в його компанії працює більше 100 чоловік, разом з якими він займається благодійністю і допомагає хлопцям із зони ООС. Артист стверджує, що не раз там бував.

Потап додав, що в нашій країні дуже сумна статистика, так як українці слухають російську музику – особливо в західних регіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап вже відповідав хейтерам у соцмережі і заявляв, що "Україну перемогла російська попса".