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Потап і Настя одружуються: як вони змінилися за роки знайомства

9.1тЧитати матеріал російською

Відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко (Потап) і поп-діва Настя Каменських (NK) одружуються. Так, інформацію підтвердив безпосередньо артист, опублікувавши на особистому YouTube-каналі ліричне відео "Константа", в якому зізнався у коханні Каменських.

Весілля відбудеться в четвер, 23 травня, в одному з найдорожчих ресторанів під Києвом. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінилася пара за роки знайомства.

Олексій Потапенко і Настя Каменських познайомилися у 2006 році. Тоді репер шукав вокалістку для виконання приспівів його композицій. Із Каменських його познайомили друзі. Зазначимо, що співак побачив у дівчині великий музичний потенціал і запропонував їй створити спільний проект під назвою "Потап і Настя".

У момент заснування дуету Каменських і Потап виглядали, як типові підлітки — яскраві кольори в одязі, веселі принти і сміливі образи.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: Liza.ua

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: Liza.ua

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: politeka.ne

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: z1.fm

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Каменських вперше прокоментувала весілля з Потапом

Потім у 2012 році артисти почали потроху відходити від підліткового образу. І, як можна помітити, дуже сильно погладшали.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: spletnik.ru

У 2017 році артисти взялися за своє тіло і помітно схудли. Також гурт став виглядати стриманіше, але не втратив свого запалу. Зазначимо, що в цьому ж році, 24 жовтня, Потап і Настя заявили, що їхній дует тимчасово припиняє свою діяльність.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: instagram.com/realpotap

3 листопада 2017 року Настя Каменських уже під псевдонімом NK презентувала свою першу сольну пісню "Это моя ночь". Артистка з'явилася в новому для себе образі.

Настя Каменських

Настя Каменських

Фото: instagram.com/kamenskux

У 2018 році Каменських розповіла про те, як скинула 20 кілограмів. Це артистці вдалося за допомогою правильного харчування і регулярних тренувань. Також завдяки Насті, яка нині є зразком спортивного способу життя і правильного харчування, схуд і Потап. Репер скинув у 2019 році 17 кілограмів.

Настя Каменських

Настя Каменських

Фото: instagram.com/kamenskux

Потап

Потап

Фото: instagram.com/realpotap

Зазначимо: попри те, що дует Потапа і Насті вже три роки як "на паузі", це не заважає їм проводити багато часу разом. Артисти часто їздять на спільний відпочинок і публікують фото.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Show ObozShow Oboz
Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Бродский, ты ебнулся совсем? Нахуй кому нужна 10 раз одна и та же новость про поющие труселя... Бля... нах я вообще читаю ОБоЗ??? Забаньте меня.... я хочу чтоб ты меня забанил... забань меня... или буду срать тут...
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