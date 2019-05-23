Потап і Настя одружуються: як вони змінилися за роки знайомства

Відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко (Потап) і поп-діва Настя Каменських (NK) одружуються. Так, інформацію підтвердив безпосередньо артист, опублікувавши на особистому YouTube-каналі ліричне відео "Константа", в якому зізнався у коханні Каменських.
Весілля відбудеться в четвер, 23 травня, в одному з найдорожчих ресторанів під Києвом. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінилася пара за роки знайомства.
Олексій Потапенко і Настя Каменських познайомилися у 2006 році. Тоді репер шукав вокалістку для виконання приспівів його композицій. Із Каменських його познайомили друзі. Зазначимо, що співак побачив у дівчині великий музичний потенціал і запропонував їй створити спільний проект під назвою "Потап і Настя".
У момент заснування дуету Каменських і Потап виглядали, як типові підлітки — яскраві кольори в одязі, веселі принти і сміливі образи.
Настя Каменських і Потап
Фото: Liza.ua
Настя Каменських і Потап
Фото: Liza.ua
Настя Каменських і Потап
Фото: politeka.ne
Настя Каменських і Потап
Фото: z1.fm
Потім у 2012 році артисти почали потроху відходити від підліткового образу. І, як можна помітити, дуже сильно погладшали.
Настя Каменських і Потап
Фото: spletnik.ru
У 2017 році артисти взялися за своє тіло і помітно схудли. Також гурт став виглядати стриманіше, але не втратив свого запалу. Зазначимо, що в цьому ж році, 24 жовтня, Потап і Настя заявили, що їхній дует тимчасово припиняє свою діяльність.
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/realpotap
3 листопада 2017 року Настя Каменських уже під псевдонімом NK презентувала свою першу сольну пісню "Это моя ночь". Артистка з'явилася в новому для себе образі.
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux
У 2018 році Каменських розповіла про те, як скинула 20 кілограмів. Це артистці вдалося за допомогою правильного харчування і регулярних тренувань. Також завдяки Насті, яка нині є зразком спортивного способу життя і правильного харчування, схуд і Потап. Репер скинув у 2019 році 17 кілограмів.
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux
Потап
Фото: instagram.com/realpotap
Зазначимо: попри те, що дует Потапа і Насті вже три роки як "на паузі", це не заважає їм проводити багато часу разом. Артисти часто їздять на спільний відпочинок і публікують фото.
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, яке заплановане на 23 травня.
Каменських і Потапа вже почали масово вітати в мережі з майбутнім весіллям.
На церемонії 23 травня буде присутня колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка може стати свідком.
Співачка прокоментувала чутки про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю.
Менеджмент Каменських зі свого боку запевнив, що артисти зроблять заяву, якщо буде привід, а поки інформація про весілля – просто чутки.
Пізніше Каменських поділилася планами на літо, однак шанувальники були обурені, що вона нічого не сказала про весілля.
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