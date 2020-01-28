Посвітивши пишними грудьми, Самбурська вразила всіх своїми очима

Популярна актриса Настасья Самбурська, яка раніше засвітила свої пишні груди після спектаклю, постала на публіці у новому зовсім несподіваному образі.
У своєму Instagram-акаунті зірка російських телесеріалів показала ряд фотографій з виставки робіт Сальвадора Далі, яку вона встигла відвідати напередодні. Актриса похвалилася своїм вбранням і макіяжем, закликавши подивитися їй в очі.
Виставка Далі- прекрасний привід вийти в світ і показати свій незвичайний макіяж, навіяний самим маестро Сальвадором;) (перегортаємо до кінця і дивимося мені в очі) Наряд теж вимагає особливої уваги! Блузон і спідниця з еко шкіри! Обожнюю грузинських дизайнерів! Дійсно, що стоять, якісні речі, не на один сезон! @asomatav рекомендую щиро, від великої любові! За фото спасибі @glamour_russia
"Виставка Далі - чудовий привід вийти в світ і показати свій незвичайний макіяж, навіяний самим маестро Сальвадором;) (перегортаємо до кінця і дивимося мені в очі)" – написала Самбурська.
Передплатники гідно оцінили її макіяж.
"Очманіти, які очі)); Офігетььь дуже крутоооо !!!; Добре виглядаєш", - відзначили в мережі.
Нагадаємо, Настасья Самбурська порадувала своїх шанувальників гарячим відео.
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