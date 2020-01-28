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28 січня • оновлено в 20:08
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Посвітивши пишними грудьми, Самбурська вразила всіх своїми очима

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Популярна актриса Настасья Самбурська, яка раніше засвітила свої пишні груди після спектаклю, постала на публіці у новому зовсім несподіваному образі.

У своєму Instagram-акаунті зірка російських телесеріалів показала ряд фотографій з виставки робіт Сальвадора Далі, яку вона встигла відвідати напередодні. Актриса похвалилася своїм вбранням і макіяжем, закликавши подивитися їй в очі.

Виставка Далі- прекрасний привід вийти в світ і показати свій незвичайний макіяж, навіяний самим маестро Сальвадором;) (перегортаємо до кінця і дивимося мені в очі) Наряд теж вимагає особливої уваги! Блузон і спідниця з еко шкіри! Обожнюю грузинських дизайнерів! Дійсно, що стоять, якісні речі, не на один сезон! @asomatav рекомендую щиро, від великої любові! За фото спасибі @glamour_russia

Публікація від Настасья Самбурська (@samburskaya)

"Виставка Далі - чудовий привід вийти в світ і показати свій незвичайний макіяж, навіяний самим маестро Сальвадором;) (перегортаємо до кінця і дивимося мені в очі)" – написала Самбурська.

Посвітивши пишними грудьми, Самбурська вразила всіх своїми очима

Передплатники гідно оцінили її макіяж.

"Очманіти, які очі)); Офігетььь дуже крутоооо !!!; Добре виглядаєш", - відзначили в мережі.

Посвітивши пишними грудьми, Самбурська вразила всіх своїми очима
Посвітивши пишними грудьми, Самбурська вразила всіх своїми очима

Нагадаємо, Настасья Самбурська порадувала своїх шанувальників гарячим відео.

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Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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