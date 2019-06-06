Поступилися? Скандал навколо блогера BadComedian отримав яскраве продовження

Російська кінокомпанія Kinodanz, яка подала позов до суду на популярного відеоблогера Євгена Баженова (BadComedian), готова обговорити можливість мирової угоди.

Про це в коментарі "Комерсанту" заявив продюсер компанії Євген Мелентьєв, не розкривши умов.

"В огляді відеоблогера в цілому розкривалася практично вся сюжетна лінія фільму, що веде до падіння продажів фільму на легальних ресурсах", — поскаржився продюсер, розповівши, що нібито кілька іноземних дистриб'юторів змінили умови контрактів.

Скандал навколо Баженова також викликав ажіотаж серед відомих блогерів, журналістів і навіть режисерів, яких він критикував. Вони масово стали "горою" за Євгена. Телеведуча Ксенія Собчак розповіла, що хотіла допомогти блогеру, але він відмовився. За словами журналістки, вона зв'язалася з представниками Kinodanz і майже вмовила їх відкликати позов. Вони просили можливість публічно пояснити свою позицію. Пізніше вона зателефонувала Баженову, але він відмовився йти на переговори.

"Євген Баженов відповідає, мовляв, ну спасибі за твою підтримку, але моя відповідь - ні. Ми типу намагалися з ними вийти на зв'язок, у нас це не вийшло, у них є наші контакти, тепер тільки через юристів", – розповіла Собчак, заявивши, що не розуміє цю ситуацію, і виступає за свободу слова в Рунеті.

На захист Баженова також встав Іван Ургант, висміявши в своїй програмі продукцію Kinodanz, яка жодного разу не відзначилася успіхом в прокаті.

"Євген Баженов має зібрати десь мільйон рублів. Тобто зробити те, чого не вдалося зробити жодному фільму компанії Kinodanz", – посміявся Ургант.

Журналіст Юрій Дудь заявив, що абсолютно не має значення, як вони з Баженова ставляться один до одного. "Ми всі повинні мати право висловлювати свою думку. Особливо коли критикуємо те, що знято за наші гроші", – зазначив він.

"Неважливо, як ми один до одного ставимося. Ми всі повинні мати право висловлювати свою думку. Особливо коли критикуємо те, що знято за наші гроші" https://t.co/UDPORrZ8Da - Юрій Дудь (@yurydud) 3 червня 2019 р.

Серед заступників також раптово опинився режисер Федір Бондарчук, чиї творіння неодноразово критикував Євген.

"Можна як завгодно ставитися до Жені Баженова – я, наприклад, дивлюся всі його випуски і, звичайно, дивився розбір мого фільму "Тяжіння", – можна приймати критику чи не приймати її, часом вона може здатися необ'єктивною, різкою або грубою, але саме вона є невід'ємною частиною здорової кіноіндустрії. Це нова російська блогосфера, нова російська кінокритика", – заявив він.

Також Баженова підтримав режисер Сарік Андреасян, незважаючи на те, що кінокритик неодноразово розбирав його фільми.

"Можливо, це дивно від мене почути, але я вважаю, що цей хлопець талановитий, і те, що він робить – це теж творчість. Я б закликав усіх навчитися самоіронії. Тому давайте залишимо хлопця в спокої і будемо робити свою роботу добре. Давайте знімати хороші фільми, щоб у нього не було шансів", – закликав він.

Також Женю BadComedian підтримали: Тіна Канделакі, перший заступник голови комітету Держдуми з культури Володимир Бортко, блогер Камікадзе, Данило Поперечний та інші.

У Жеки трабли. Раджу взяти участь в максимальному поширенні! https://t.co/4WfFy1tnP9 - Данила Поперечний (@Spoontamer) 3 червня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Kinodanz подала позов на Баженова на початку 2019 року через огляд фільму "За гранню реальності". Він нібито порушив авторські права і зіпсував їм репутацію. У підсумку з Баженова зажадали видалити відео і заплатити мільйон рублів.

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