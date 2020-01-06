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6 січня • оновлено в 10:14
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Порошенко та Мальдіви: Зеленського тонко підкололи пророчим відео з "Кварталу 95"

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У мережі знайшли відео виступу колишнього коміка і нинішнього президента України Володимира Зеленського на шоу "Вечірній квартал". Під час мініатюри він пародіював Петра Порошенка, який провів відпустку на Мальдівських островах.

Українці почали жартувати над чинним президентом, оскільки він новорічні та різдвяні свята вирішив провести в 5-зірковому готелі на березі Оману. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі студії "Квартал 95".

Порошенко та Мальдіви: Зеленського тонко підкололи пророчим відео з "Кварталу 95"
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"Політична прикмета: щоб не червоніти перед народом, потрібно як слід засмагнути" – пророче було сказано в номері 95 кварталу, в якому Володимир Зеленський зіграв роль президента України, таємно вилетів під час війни на зимовий відпочинок на курорт Індійського океану. Як з'ясувалося, Зеленський зіграв в президентському статусі самого себе. Цікаво, яка тепер буде засмага у нього самого після обману... Ой, вибачте, Омана", – написав на своїй сторінці в Facebook Юрій Бутусов.

"Це було тренування", "Вова був народжений, щоб телешоу втілити в життя", "А перед ким йому червоніти? Він же на один термін йшов. Все, що могло змусити його червоніти, вже позаду. А попереду тільки вольному воля", "Якщо дуже засмагнути, можна більше не червоніти", коментують відео в мережі.

Порошенко та Мальдіви: Зеленського тонко підкололи пророчим відео з "Кварталу 95"
Порошенко та Мальдіви: Зеленського тонко підкололи пророчим відео з "Кварталу 95"
Порошенко та Мальдіви: Зеленського тонко підкололи пророчим відео з "Кварталу 95"
Порошенко та Мальдіви: Зеленського тонко підкололи пророчим відео з "Кварталу 95"

Як раніше писав OBOZREVATEL, українці обурені дорогим відпочинком свого президента під час війни в Україні.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Цей точно не почервоніє. Червоніти треба "біомасі", яка привела "пророка" до влади. Але і в них з"явилась відмазка - зевелю заважають і не дають зробити. А насправді він уже всіх зробив.
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