Скандальний блогер, шоумен і порноактор Павло Петель з України розбився в ДТП у Підмосков'ї.

Так, автомобіль Mercedes, де чоловік сидів на передньому пасажирському сидінні, врізався у вантажівку. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися, ким був Петель і подивитися серію його найвідвертіших і найсміливіших фото (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Павло Петель Фото: vk/id396763217

Павло Петель народився в Дніпропетровську, а після переїхав до Москви. Чоловік прославився своїми епатажними витівками та появами на публіці в жіночому одязі, перуці й з яскравим макіяжем.

Павло Петель Фото: vk/id396763217

Павло Петель Фото: vk/id396763217

Павло Петель Фото: vk/club51780222

На ТБ він засвітився в шоу "Давай одружимося". Також Петель розвивав кілька авторських каналів на YouTube. Так, в ефірі одного з них він поставав перед підписниками в образі екстравагантної "багатої жінки", іноді бував у звичайному вигляді: розповідав про життя, читав вірші. Останнім часом блогер дещо відійшов від епатажу.

Павло Петель – справа. Кадр шоу "Давай одружимося" Скріншот з відео

Павло Петель Фото: instagram/petelhouse

Павло Петель Фото: instagram/petelhouse

Павло Петель Фото: instagram/petelhouse

Павло Петель активно вів Instagram і Vkontakte, де опублікував сотні сміливих та відвертих знімків. OBOZREVATEL зібрав найяскравіші фото (18+)

Павло Петель Фото: vk/id396763217

Павло Петель Фото: vk/club51780222

Павло Петель Фото: vk/club51780222

Павло Петель Фото: vk/club51780222

Павло Петель Фото: vk/id396763217

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії трагічно загинув відомий відеоблогер.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!