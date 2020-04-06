"Порівняйте її з Орбакайте": в Росії підняли на сміх доньку Валерії

Відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов висміяв вокальні дані доньки співачки Валерії Анни Шульгіної.

Так, він заявив, що дівчина – дуже середня співачка, а також порівняв її з Крістіною Орбакайте, зазначивши, що інша "хоча б працює над своїм вокалом з педагогом". Таким чином Сосєдов відреагував на новину про те, що Анна змінила в паспорті ім'я на Шена. Свій невтішний відгук він озвучив в ефірі програми "Звезды сошлись" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Валерія з донькою Фото: vokrug.tv

"Виділятися треба не ім'ям, а голосом, манерами, звичками. Вона – середня співачка. Таких голосів тисячі. Ось порівняймо її з Крістіною Орбакайте. Донька Пугачової працювала все життя. У Крістіни також скромні дані, але вона багато працювала з педагогами по вокалу . Вона займалася хореографією. Христина знала, що повинна відповідати статусу матері. Ім'я – обгортка, етикетка, а має бути зміст", – сказав Сосєдов.

Шена Фото: instagram/shena_music

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Сосєдов різко висловився про творчість співачки Алли Пугачової.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.