"Час виробникам латексу платити!" MARUV розбурхала мережу новим кліпом

Епатажна українська співачка MARUV після скандалу, який спалахнув через отриману нею нагороду "Найкраща російська виконавиця" від телеканалу MTV, презентувала кліп на нову пісню To Be Mine.

Запис викладений на Youtube-каналі виконавиці.

Скріншот із відео

Кліп знімався на київській Троєщині. Композиція увійде в новий альбом виконавиці Hellcat Story, реліз якого запланований на 29 листопада.

"Це неймовірно!", "Все на один мотив. Не цікаво", "Музика зайшла, а кліп вульгарний", "Американська історія жахів з українським колоритом", "Це найкраще, що я бачив за останній час", "Виробникам латексу час платити Maruv", – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як "найкраща російська виконавиця".

Мережу розлютило те, що українську співачку назвали росіянкою.

Щоб заспокоїти розлючених користувачів, директор артистки Кирило Фельдман зробив офіційну заяву, повідомивши, що MARUV не має жодного відношення до Росії.

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