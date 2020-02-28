Популярний в РФ гурт жорстко висміяв російську владу в новому кліпі

Російський реп-гурт Ic3peak випустив кліп на трек "Марш", в якому висміяв сучасні російські реалії. Так, учасники колективу Анастасія Кресліна і Микола Костилєв з'явилися в образах піонерів, які з навчального закладу вирушають на війну.

Кліп опублікований на офіційному Youtube-каналі групи (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

instagram.com/ic3peak

Автором тексту, музики і самої відеороботи є учасники гурту Анастасія Кресліна та Микола Костильов.

Скріншот із відео

На відео вони постають в образах піонерів, яким спочатку замість барабанів дають в руки зброю і відправляють вчитися стріляти, а потім замінюють конституцію на гранату і відправляють воювати з супротивниками, в ролі яких виступає лебідь, іграшкове ведмежа, статуя і людське серце.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Також у ролику показано, як героя забирають на війну з його власного весілля. Там він гине, а його дружина залишається вдовою із сином на руках.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

"Це просто шедевр! Реально мурашки по шкірі! Обожнюю вашу творчість, чекаю кожен кліп", "Посміялися з 23 лютого. ФСБ виїжджає", "Спасибі, це коштувало довгих очікувань! Мурашки. І сльози. І кайф", "Чудова робота, справжній антивоєнний протест", – коментують нове відео гурту в мережі.

Зазначимо, що раніше гуртуі IC3PEAK неодноразово зривали концерти в різних містах Росії. Скасування виступів почалося після виходу їхнього скандального кліпу "Смерті більше немає", в якому вокалістка Настя Кресліна обливає себе бензином на тлі Будинку Уряду у Москві, співає, сидячи на шиї в омонівці перед будівлею ФСБ на Луб'янці, їсть сире м'ясо на тлі Мавзолею і п'є кров на тлі Кремля.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Концерти гурту скасовували різними способами: повідомляли про замінування клубів, надсилали працівників ФСБ, щоб ті залякували власників закладів, вимикали світло. Крім того, в одному з інтерв'ю Кресліна розповіла, що до гурту неодноразово зверталися з проханнями видалити кліп "Смерті більше немає", але вони відмовилися це робити.

"Наше, відео заблокувати, до тексту не причепишся, матом ми не лаємося, нічого не пропагуємо. Про наркотики не співаємо, не закликаємо нікого нічого такого робити", – коментувала відео солістка гурту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії намагалися заборонити виступи репера Фейса і гуртів "Кровосток" і IC3PEAK під час мітингу у Москві.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!